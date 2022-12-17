65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Maaşında Titreten Gelişme! Ocak Gelmeden Hesaplar Kitaplar Yapıldı! Meğer…
Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler devam ederken; gözler asgari ücret zammı ile artacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına döndü. Masada konuşulan üç ayrı formül ile hesaplandığında 3 bin 840 TL’yi bulacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşının 2023 yılındaki yaklaşık tutarları da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler devam ederken; gözler asgari ücret zammı ile artacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına döndü. Masada konuşulan üç ayrı formül ile hesaplandığında 3 bin 840 TL’yi bulacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşının 2023 yılındaki yaklaşık tutarları da ortaya çıktı. Peki, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına zam gelecek mi? 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 13:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.