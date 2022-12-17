- 17 Ara 2022 - 13:43 G: 17 Ara 2022 - 14:24

65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Maaşında Titreten Gelişme! Ocak Gelmeden Hesaplar Kitaplar Yapıldı! Meğer…

Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler devam ederken; gözler asgari ücret zammı ile artacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına döndü. Masada konuşulan üç ayrı formül ile hesaplandığında 3 bin 840 TL’yi bulacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşının 2023 yılındaki yaklaşık tutarları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler devam ederken; gözler asgari ücret zammı ile artacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına döndü. Masada konuşulan üç ayrı formül ile hesaplandığında 3 bin 840 TL’yi bulacak olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşının 2023 yılındaki yaklaşık tutarları da ortaya çıktı. Peki, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına zam gelecek mi? 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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17 Ara 2022 - 13:43 - Gündem

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