Petek Dinçöz’ün Minisinin Boyut Kabul Görmedi! Anka Kuşu Gibi Küllerinden Doğdu; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! Taze Kocası Delirecek…

8 yılık eşi Serkan Kodaloğlu’ndan boşandıktan sonra huzuru çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar’da bulan Petek Dinçöz, boşandıktan sadece birkaç ay sonra evlenme kararı almıştı. Apar topar evlenen Petek Dinçöz, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Hamile olduğuna dair iddialarla gündeme gelen Petek Dinçöz, çocuk düşündüğünü ama şuan için hamile olmadığını açıklamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!