Petek Dinçöz’ün Minisinin Boyut Kabul Görmedi! Anka Kuşu Gibi Küllerinden Doğdu; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! Taze Kocası Delirecek…
Uzun bir aradan sonra Anka Kuşu gibi küllerinden doğan Petek Dinçöz’ün minisi kabul görmedi! Mini bir etek giyen Petek Dinçöz’ün kıyafetleri alev alev yaktı! Taze kocasının bu karelerden sonra delireceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı. Milyonları şok içerisinde bırakan Petek Dinçöz’ün fiziği nefesleri kesti. Peki, neler oluyor?
8 yılık eşi Serkan Kodaloğlu’ndan boşandıktan sonra huzuru çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar’da bulan Petek Dinçöz, boşandıktan sadece birkaç ay sonra evlenme kararı almıştı. Apar topar evlenen Petek Dinçöz, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Hamile olduğuna dair iddialarla gündeme gelen Petek Dinçöz, çocuk düşündüğünü ama şuan için hamile olmadığını açıklamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.