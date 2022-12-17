- 17 Ara 2022 - 16:21 G: 17 Ara 2022 - 16:22

TRT1’den Gönül Dağı Kararı Geldi! Yüzlerine Hasret Kalınmıştı Ama Son Dakika Golü Geldi! Gülsim Ali İlhan Bile Şok İçerisinde…

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan TRT1’den Gönül Dağı dizisi hakkında karar çıktı. Yüzlerine hasret kalınan Gönül Dağı ekibi, son dakika gölüyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan’ın bile bu karar sonrasında şok olacağına dair yorumlar yapıldı. Peki, TRT1’den nasıl bir karar çıktı?

Anadolu’nun sıcacık hikayesini seyircilerin karşısına çıkaran Gönül Dağı dizisi, Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu başrolünde ekranlara geliyor. Taner ve kuzenlerinin gerek eğlenceli gerekse acıklı hikayesini temel olarak ele alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri hakkında TRT1’den bomba bir karar geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 16:21 Ankara- Yaşam

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TRT1’den Gönül Dağı Kararı Geldi! Yüzlerine Hasret Kalınmıştı Ama Son Dakika Golü Geldi! Gülsim Ali İlhan Bile Şok İçerisinde… mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı Geldi! Yüzlerine Hasret Kalınmıştı Ama Son Dakika Golü Geldi! Gülsim Ali İlhan Bile Şok İçerisinde…
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