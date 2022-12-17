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17 Ara 2022 - 16:21

TRT1’den Gönül Dağı Kararı Geldi! Yüzlerine Hasret Kalınmıştı Ama Son Dakika Golü Geldi! Gülsim Ali İlhan Bile Şok İçerisinde…

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan TRT1’den Gönül Dağı dizisi hakkında karar çıktı. Yüzlerine hasret kalınan Gönül Dağı ekibi, son dakika gölüyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan’ın bile bu karar sonrasında şok olacağına dair yorumlar yapıldı. Peki, TRT1’den nasıl bir karar çıktı?