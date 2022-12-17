7.000 TL Hesaplara Giriş Yapmaya Başladı! Unutanlar Zengin Olduklarını Sanıyor; Emekliler Davul Zurna Tutuyor…

Emekli vatandaşın yüzünü güldürmek adına birçok çalışma yapılıyor. Artan hayat pahalılığı, enflasyon değerlerinin alım gücünü zorlaştırması, gözleri bankalara çeviriyor. Bankaların vermiş oldukları promosyon değerleri ise büyük bir önem taşıyor. Birbirleriyle yarış haline giren bankaların promosyon değerlerini artırdıkları ise görülen bir gerçek. Maaşın boyutuna göre ödenen bu promosyon ödemeleri ise Akbank’tan gelen son hamle karşılığında değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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