7.000 TL Hesaplara Giriş Yapmaya Başladı! Unutanlar Zengin Olduklarını Sanıyor; Emekliler Davul Zurna Tutuyor…
Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir haber geldi. Tam tamına 7.000 TL’nin hesaplara giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Hesaplara yatmaya başlayan bu ödemeyi unutanlar ise banka hesaplarına girdiklerinde adeta zengin olduklarını düşünmeye başladılar. Emeklilere davul zurna çaldıran bu karar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Emekli vatandaşın yüzünü güldürmek adına birçok çalışma yapılıyor. Artan hayat pahalılığı, enflasyon değerlerinin alım gücünü zorlaştırması, gözleri bankalara çeviriyor. Bankaların vermiş oldukları promosyon değerleri ise büyük bir önem taşıyor. Birbirleriyle yarış haline giren bankaların promosyon değerlerini artırdıkları ise görülen bir gerçek. Maaşın boyutuna göre ödenen bu promosyon ödemeleri ise Akbank’tan gelen son hamle karşılığında değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.