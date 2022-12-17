- 17 Ara 2022 - 16:27 G: 17 Ara 2022 - 16:33

7.000 TL Hesaplara Giriş Yapmaya Başladı! Unutanlar Zengin Olduklarını Sanıyor; Emekliler Davul Zurna Tutuyor…

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir haber geldi. Tam tamına 7.000 TL’nin hesaplara giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Hesaplara yatmaya başlayan bu ödemeyi unutanlar ise banka hesaplarına girdiklerinde adeta zengin olduklarını düşünmeye başladılar. Emeklilere davul zurna çaldıran bu karar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Emekli vatandaşın yüzünü güldürmek adına birçok çalışma yapılıyor. Artan hayat pahalılığı, enflasyon değerlerinin alım gücünü zorlaştırması, gözleri bankalara çeviriyor. Bankaların vermiş oldukları promosyon değerleri ise büyük bir önem taşıyor. Birbirleriyle yarış haline giren bankaların promosyon değerlerini artırdıkları ise görülen bir gerçek. Maaşın boyutuna göre ödenen bu promosyon ödemeleri ise Akbank’tan gelen son hamle karşılığında değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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7.000 TL Hesaplara Giriş Yapmaya Başladı! Unutanlar Zengin Olduklarını Sanıyor; Emekliler Davul Zurna Tutuyor… mask
7.000 TL Hesaplara Giriş Yapmaya Başladı! Unutanlar Zengin Olduklarını Sanıyor; Emekliler Davul Zurna Tutuyor…
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