- 17 Ara 2022 - 16:53 G: 17 Ara 2022 - 17:08

Yalı Çapkını Çıkan Arbedenin Perde Arkası Sızdırıldı! Duyanlar Şok Oluyor; Afra Saraçoğlu Bir Oraya Savrulmuş Bir Bu Yana…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, her bölümüyle resmen reyting rekorları kırıyor. Diziyi ekranlara getiren OGM Pictures’in düzenlediği gecede çıkan arbedenin detayları sızdırıldı! Duyanların şok olmasına neden olan olayda; Afra Saraçoğlu’nun ise bir oraya savrulduğu bir bu yana savrulduğu ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

Gerçek bir hikayeyi ekranlara getiren ve her bölümde seyircilerin daha çok bağlanmasına neden olan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi iki genç oyuncunun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan bölümündeki Seyran ve Ferit’in öpüşmesi seyircileri ayağa kaldırmıştı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin kutlama yemeğinde çıkan arbedenin detayları tek tek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 16:53 Ankara- Yaşam

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