Yalı Çapkını Çıkan Arbedenin Perde Arkası Sızdırıldı! Duyanlar Şok Oluyor; Afra Saraçoğlu Bir Oraya Savrulmuş Bir Bu Yana…

Gerçek bir hikayeyi ekranlara getiren ve her bölümde seyircilerin daha çok bağlanmasına neden olan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi iki genç oyuncunun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan bölümündeki Seyran ve Ferit’in öpüşmesi seyircileri ayağa kaldırmıştı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin kutlama yemeğinde çıkan arbedenin detayları tek tek ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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