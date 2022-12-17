Çöp Adam Dizisinin Kitap Özetini Okuyanlar Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Gülseren Budayıcıoğlu Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Star TV ekranlarının yeni yapımı olan Çöp Adam dizisi, ilk üç haftada reyting yarışına tutunmayı başardı. Hızla zirveye doğru tırmandığı görülen Çöp Adam dizisinin sonu merak edilirken; uyarlama bir hikaye olduğu öğrenildi. Çöp Adam dizisinin uyarlama olduğunu bilen televizyon izleyicileri ise, çoktan hikayenin sonuna erişmek için araştırmalarına başladı. İşte Çöp Adam dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Star TV ekranlarının yeni yapımı olan Çöp Adam dizisi, ilk üç haftada reyting yarışına tutunmayı başardı. Hızla zirveye doğru tırmandığı görülen Çöp Adam dizisinin sonu merak edilirken; uyarlama bir hikaye olduğu öğrenildi. Çöp Adam dizisinin uyarlama olduğunu bilen televizyon izleyicileri ise, çoktan hikayenin sonuna erişmek için araştırmalarına başladı. Peki, Çöp Adam dizisi hangi romandan uyarlanıyor? Çöp Adam dizisinin kitabı hangisi? Çöp Adam dizisinin sonunda ne oluyor? İşte, detaylar…
17 Ara 2022 - 17:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.