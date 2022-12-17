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17 Ara 2022 - 17:02

Çöp Adam Dizisinin Kitap Özetini Okuyanlar Beyninden Vurulmuşa Dönüyor! Gülseren Budayıcıoğlu Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Star TV ekranlarının yeni yapımı olan Çöp Adam dizisi, ilk üç haftada reyting yarışına tutunmayı başardı. Hızla zirveye doğru tırmandığı görülen Çöp Adam dizisinin sonu merak edilirken; uyarlama bir hikaye olduğu öğrenildi. Çöp Adam dizisinin uyarlama olduğunu bilen televizyon izleyicileri ise, çoktan hikayenin sonuna erişmek için araştırmalarına başladı. İşte Çöp Adam dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...