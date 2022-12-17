- 17 Ara 2022 - 17:05 G: 17 Ara 2022 - 17:10

Dünya Kupası Altından mı Yapılıyor? Dünya Kupası Ne Kadar Ağırlıkta? Duyanların Nevri Dönüyor! Meğer…

Bir süredir tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Katar’da gerçekleşen 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarında sona gelindi. Yarın tamamlanacak olan 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nı kimin kazanacağı tüm futbolseverlerin gündemindeyken; gündemde olan bir başka konu ise, turnuvanın sonunda verilecek ödül oldu. Sizde dünya kupasının altından mı olduğunu merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir süredir tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Katar’da gerçekleşen 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarında sona gelindi. Yarın tamamlanacak olan 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nı kimin kazanacağı tüm futbolseverlerin gündemindeyken; gündemde olan bir başka konu ise, turnuvanın sonunda verilecek ödül oldu. 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nın ödülü olan kupanın ağırlığı ise, bir hayli hayret verici! Peki, Dünya Kupası altından mı yapılıyor? Dünya Kupası ne kadar ağırlıkta? 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nı kim kazandı? İşte, detaylar…

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17 Ara 2022 - 17:05 - Spor

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