Dünya Kupası Altından mı Yapılıyor? Dünya Kupası Ne Kadar Ağırlıkta? Duyanların Nevri Dönüyor! Meğer…
Bir süredir tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Katar’da gerçekleşen 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarında sona gelindi. Yarın tamamlanacak olan 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nı kimin kazanacağı tüm futbolseverlerin gündemindeyken; gündemde olan bir başka konu ise, turnuvanın sonunda verilecek ödül oldu. Sizde dünya kupasının altından mı olduğunu merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Katar’da gerçekleşen 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarında sona gelindi. Yarın tamamlanacak olan 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nı kimin kazanacağı tüm futbolseverlerin gündemindeyken; gündemde olan bir başka konu ise, turnuvanın sonunda verilecek ödül oldu. 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nın ödülü olan kupanın ağırlığı ise, bir hayli hayret verici! Peki, Dünya Kupası altından mı yapılıyor? Dünya Kupası ne kadar ağırlıkta? 2022 FİFA Katar Dünya Kupası’nı kim kazandı? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 17:05 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.