- 17 Ara 2022 - 17:27 G: 17 Ara 2022 - 17:30

Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Ayna Çatlattı! Sadece Ceketiyle Göğüs Arası Dekoltesi Verince Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Be!”

Yakın zamanda ekranlara “Deniz kızı” olarak ekranlara gelmeye başlayacak olan Hande Erçel, iç çamaşırsız pozlarıyla resmen ayna çatlattı. Sadece bir ceket giyen Hande Erçel’in göğüs arası dekoltesi verince olanlar oldu! İşte hayranlarından “Yandı buralar be” yorumlarını alan Hande Erçel’in o kareleri…

Kerem Bürsin’le aşk yaşaması unutulmayan Hande Erçel’in kısa bir süre önce Kartal Özmızrak’la adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hande Erçel’in doğum günü partisinde görülen Kaan Özmızrak, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Hande Erçel ise çok geçmeden aşk dedikodularını yalanlamış ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getiren bir paylaşımı beğenmişti. Başarılı oyuncunun dekolteli kareleri ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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