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17 Ara 2022 - 17:57

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’dan kupayı alıp çıkan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Ortaya atılan bir iddiaya göre ikili çok fena birbirine girdi. Girişken’in yeni sevgilisinin yanında yapılan bu tartışma sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte milyonlara “Senin hiç utanman yok mu?” dedirten o tartışma…