Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’dan kupayı alıp çıkan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Ortaya atılan bir iddiaya göre ikili çok fena birbirine girdi. Girişken’in yeni sevgilisinin yanında yapılan bu tartışma sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte milyonlara “Senin hiç utanman yok mu?” dedirten o tartışma…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışmasına Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, el ele katılmıştı. Ada hayatı boyunca birbirlerine çok yakın davranmayan iki isim, sevenlerinin kafasında soru işareti bırakıyordu. Yarışmadan sonra aşklarını bangır bangır yaşayan ikili, kısa bir süre önce ayrılmıştı. Peki, Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı cephesinde neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.