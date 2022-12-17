- 17 Ara 2022 - 17:57

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’dan kupayı alıp çıkan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Ortaya atılan bir iddiaya göre ikili çok fena birbirine girdi. Girişken’in yeni sevgilisinin yanında yapılan bu tartışma sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte milyonlara “Senin hiç utanman yok mu?” dedirten o tartışma…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışmasına Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, el ele katılmıştı. Ada hayatı boyunca birbirlerine çok yakın davranmayan iki isim, sevenlerinin kafasında soru işareti bırakıyordu. Yarışmadan sonra aşklarını bangır bangır yaşayan ikili, kısa bir süre önce ayrılmıştı. Peki, Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı cephesinde neler oluyor?

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17 Ara 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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