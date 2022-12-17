Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!

Sema Ergenekon’un kaleminden dökülen Yargı dizisi, her bir bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizide işlenen cinayetler, Ceylin ve Ilgaz’ın bazı dönemler kafa kafaya vermesine neden olurken; bazı dönemler ise ayrı kalmalarına neden oluyordu. Serdar’ın ölümünden sonra Merdan Dede içeriye girmişti ama asıl cinayeti işleyen kişi Parla’ydı. Tüm gerçekleri öğrenen Ilgaz Savcı ise yeni bölümde herkese restini çekecekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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