Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da büyük boşanma resmen kapıda! Ilgaz ve Ceylin cephesinde gözyaşlarının şakır şakır aktığı gözler önüne serildi. Başlarına gelen bela ise her şeyi bitirdi. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?
Sema Ergenekon’un kaleminden dökülen Yargı dizisi, her bir bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizide işlenen cinayetler, Ceylin ve Ilgaz’ın bazı dönemler kafa kafaya vermesine neden olurken; bazı dönemler ise ayrı kalmalarına neden oluyordu. Serdar’ın ölümünden sonra Merdan Dede içeriye girmişti ama asıl cinayeti işleyen kişi Parla’ydı. Tüm gerçekleri öğrenen Ilgaz Savcı ise yeni bölümde herkese restini çekecekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.