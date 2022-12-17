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17 Ara 2022 - 18:53

Asgari Ücret İçin Tarih Verildi! Ne Zaman Açıklanacağı Sonunda Ortaya Çıktı! Ocak Ayına Girmeden… “8.000 TL’nin Üstünde!”

Milyonlarca asgari ücretlinin yakından ilgilendiği asgari ücret için sonunda tarih verildi. Ne zaman tam olarak açıklanacağı belli oldu. Ocak ayına girmeden karara varılması beklenen asgari ücretin 5.500 TL’den ne kadar lira çıkacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Uzmanlar her ne kadar “8.000 TL’nin üzerinde bir rakam olacak” dese bile son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacaktı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?