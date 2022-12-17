Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce…
Youtube ekranlarında başlayan ve milyonlarca kişi tarafından izlenmeye başlayan Kısmetse Olur’un yeni yarışmacılarından olan Yaren’in eski halleri ağızları açık bıraktı. Bu hallerini Öykü Serter’in bile tanıyamayacağına dair birçok yorum yapıldı. Yarışmaya başvurmadan hemen önce defalarca kez estetik olduğu bilinen
Her ne kadar gözler eski yarışmacıları arasana bile yeni yarışmacılarda gözleri üzerlerine çekiyordu. Yeliz, Cansel, Aybüke ve Yaren gibi isimlerse öne çıkan isimlerden sadece bir tanesi oluyordu. 24 yaşında olduğu bilinen ve hemşire olan Yaren Dağ’ın eski hallerini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Sadece yüzünde estetik işlemlerin olduğu düşünülüyordu ama açıklananlar herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.