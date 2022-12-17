Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce…

Her ne kadar gözler eski yarışmacıları arasana bile yeni yarışmacılarda gözleri üzerlerine çekiyordu. Yeliz, Cansel, Aybüke ve Yaren gibi isimlerse öne çıkan isimlerden sadece bir tanesi oluyordu. 24 yaşında olduğu bilinen ve hemşire olan Yaren Dağ’ın eski hallerini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Sadece yüzünde estetik işlemlerin olduğu düşünülüyordu ama açıklananlar herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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