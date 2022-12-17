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17 Ara 2022 - 20:22

Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Artacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değiyor...

Kirpikler, özellikle kadınların çok önem verdiği alanlardan bir tanesi. Bakışların kuvvetlenmesinde etkili olan kirpiklerinizin sıklığını rimel ve takma kirpiklerle artırabilirsiniz ama artık bunlardan sıkılıysanız; buyurun sizleri böyle alalım! Bir kez deneyenin bile kirpiklerinin kaşlarına kadar çıktığı kesinleşen bu taktik, bazı kadınların yıllarca kullandıkları arasında boy gösteriyor. Peki, neler oluyor?