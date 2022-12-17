- 17 Ara 2022 - 20:22 G: 17 Ara 2022 - 20:23

Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Artacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değiyor...

Kirpikler, özellikle kadınların çok önem verdiği alanlardan bir tanesi. Bakışların kuvvetlenmesinde etkili olan kirpiklerinizin sıklığını rimel ve takma kirpiklerle artırabilirsiniz ama artık bunlardan sıkılıysanız; buyurun sizleri böyle alalım! Bir kez deneyenin bile kirpiklerinin kaşlarına kadar çıktığı kesinleşen bu taktik, bazı kadınların yıllarca kullandıkları arasında boy gösteriyor. Peki, neler oluyor?

Kirpiklerin kıvrık bir halde olmasını isteyen milyonlarca kadın hem lifting hem de kirpik makaslarından yardım alıyor. Kirpiklerinizin kıvrılması demek, göz yapınızın daha büyük bir biçimde ortaya çıkması demektir. Gözlerinizin rengini daha çok belirgin bu hale getiren taktik için kirpiklerinizin uzun olması gerekmektedir. Kısa olan kirpiklerinizi nasıl uzatacağınızı bilmiyorsanız; haberimizi okumaya devam edin!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ara 2022 - 20:22 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Artacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değecek… mask
Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Artacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değecek…
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce… mask
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce…
Asgari Ücret İçin Tarih Verildi! Ne Zaman Açıklanacağı Sonunda Ortaya Çıktı! Ocak Ayına Girmeden… “8.000 TL’nin Üstünde!” mask
Asgari Ücret İçin Tarih Verildi! Ne Zaman Açıklanacağı Sonunda Ortaya Çıktı! Ocak Ayına Girmeden… “8.000 TL’nin Üstünde!”
Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi! mask
Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar…
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Ayna Çatlattı! Sadece Ceketiyle Göğüs Arası Dekoltesi Verince Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Be!” mask
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Ayna Çatlattı! Sadece Ceketiyle Göğüs Arası Dekoltesi Verince Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Be!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL