Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Uzayacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değiyor...
Kirpikler, özellikle kadınların çok önem verdiği alanlardan bir tanesi. Bakışların kuvvetlenmesinde etkili olan kirpiklerinizin sıklığını rimel ve takma kirpiklerle artırabilirsiniz ama artık bunlardan sıkılıysanız; buyurun sizleri böyle alalım! Bir kez deneyenin bile kirpiklerinin kaşlarına kadar çıktığı kesinleşen bu taktik, bazı kadınların yıllarca kullandıkları arasında boy gösteriyor. Peki, neler oluyor?
Kirpiklerin kıvrık bir halde olmasını isteyen milyonlarca kadın hem lifting hem de kirpik makaslarından yardım alıyor. Kirpiklerinizin kıvrılması demek, göz yapınızın daha büyük bir biçimde ortaya çıkması demektir. Gözlerinizin rengini daha çok belirgin bu hale getiren taktik için kirpiklerinizin uzun olması gerekmektedir. Kısa olan kirpiklerinizi nasıl uzatacağınızı bilmiyorsanız; haberimizi okumaya devam edin!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.