- 17 Ara 2022 - 20:45 G: 17 Ara 2022 - 20:48

22 Yaşındaki Aleyna Tilki Yarı Çıplak Paylaştı! “Hiç Giyinmeseydin!” Sütyen – Külot Kamera Karşısına Geçip Ortalığı Kattı Karıştırdı!

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sütyen – külot kareler paylaşarak herkesi şok etti. Yarı çıplak bir karesini paylaşan Aleyna Tilki, kamera karşısına geçmiş olduğu şekille dengeleri alt üst etti. Kimi Aleyna Tilki’yi bu halleriyle çok beğenirken kimi ise eleştiri yağmuruna tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak hayatımıza giren Aleyna Tilki, yarışmadan birkaç yıl sonra ülkeyi ayağa kaldıran bir şarkıya imzasını atmıştı. “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla milyonlarca izleneme alan Aleyna Tilki, müzik sektöründe birçok ilki yerine getirmişti. Aleyna Tilki’nin gelişimi ve değişimi ise hayranları tarafından sıkça takip edilmişti. Kısa bir süre önce rahatsızlık yaşayan Aleyna Tilki’nin oldukça cesur kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ara 2022 - 20:45 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce… mask
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce…
Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi! mask
Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar…
Yalı Çapkını Çıkan Arbedenin Perde Arkası Sızdırıldı! Duyanlar Şok Oluyor; Afra Saraçoğlu Bir Oraya Savrulmuş Bir Bu Yana… mask
Yalı Çapkını Çıkan Arbedenin Perde Arkası Sızdırıldı! Duyanlar Şok Oluyor; Afra Saraçoğlu Bir Oraya Savrulmuş Bir Bu Yana…
Zeynep Bastık'a Nazar Değdi! İki Omurga Kemiği Kırıldı! mask
Zeynep Bastık'a Nazar Değdi! İki Omurga Kemiği Kırıldı!
Gülben Ergen Günay'ı Salladı! mask
Gülben Ergen Günay'ı Salladı!
Petek Dinçöz’ün Minisinin Boyut Kabul Görmedi! Anka Kuşu Gibi Küllerinden Doğdu; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! Taze Kocası Delirecek… mask
Petek Dinçöz’ün Minisinin Boyut Kabul Görmedi! Anka Kuşu Gibi Küllerinden Doğdu; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! Taze Kocası Delirecek…
TRT1’den Gönül Dağı Kararı Geldi! Yüzlerine Hasret Kalınmıştı Ama Son Dakika Golü Geldi! Gülsim Ali İlhan Bile Şok İçerisinde… mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı Geldi! Yüzlerine Hasret Kalınmıştı Ama Son Dakika Golü Geldi! Gülsim Ali İlhan Bile Şok İçerisinde…
Kobra Murat’ın Kızı Alev Alev Yaktı! Fiziği, Güzelliğiyle, Duruşu… Bakanların Dibi Düştü! “Beni Damat Olarak Al Be Reis!” mask
Kobra Murat’ın Kızı Alev Alev Yaktı! Fiziği, Güzelliğiyle, Duruşu… Bakanların Dibi Düştü! “Beni Damat Olarak Al Be Reis!”
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Kısmetse Olur Simge’nin Kim Olduğunu Duyunca Nevriniz Dönecek! Esra Erol Bile İşin İçinde! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Artacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değiyor... mask
Kirpikleriniz Bu Taktikle 3 Kat Artacak! Rimellerinizi Kaldırıp Çöpe Atacaksınız! Bir Kez Deneyenin Bile Kaşlarına Kadar Değiyor...
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce… mask
Kısmetse Olur’un Yaren’i Eski Haliyle Şok Etti! Öykü Serter Bile Bu Halini Tanımaz! Yarışmaya Başvurmadan Hemen Önce…
Asgari Ücret İçin Tarih Verildi! Ne Zaman Açıklanacağı Sonunda Ortaya Çıktı! Ocak Ayına Girmeden… “8.000 TL’nin Üstünde!” mask
Asgari Ücret İçin Tarih Verildi! Ne Zaman Açıklanacağı Sonunda Ortaya Çıktı! Ocak Ayına Girmeden… “8.000 TL’nin Üstünde!”
Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi! mask
Yargı Dizisinde Büyük Boşanma Kapıda! Ilgaz ve Ceylin Cephesinde Gözyaşları Şakır Şakır… Başlarına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! “Senin Hiç Utanman Yok Mu?” Yeni Sevgilisinin Yanında Yaşananlar…
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Ayna Çatlattı! Sadece Ceketiyle Göğüs Arası Dekoltesi Verince Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Be!” mask
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Ayna Çatlattı! Sadece Ceketiyle Göğüs Arası Dekoltesi Verince Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Be!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL