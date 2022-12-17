22 Yaşındaki Aleyna Tilki Yarı Çıplak Paylaştı! “Hiç Giyinmeseydin!” Sütyen – Külot Kamera Karşısına Geçip Ortalığı Kattı Karıştırdı!
22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sütyen – külot kareler paylaşarak herkesi şok etti. Yarı çıplak bir karesini paylaşan Aleyna Tilki, kamera karşısına geçmiş olduğu şekille dengeleri alt üst etti. Kimi Aleyna Tilki’yi bu halleriyle çok beğenirken kimi ise eleştiri yağmuruna tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak hayatımıza giren Aleyna Tilki, yarışmadan birkaç yıl sonra ülkeyi ayağa kaldıran bir şarkıya imzasını atmıştı. “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla milyonlarca izleneme alan Aleyna Tilki, müzik sektöründe birçok ilki yerine getirmişti. Aleyna Tilki’nin gelişimi ve değişimi ise hayranları tarafından sıkça takip edilmişti. Kısa bir süre önce rahatsızlık yaşayan Aleyna Tilki’nin oldukça cesur kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.