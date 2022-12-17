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17 Ara 2022 - 20:45

22 Yaşındaki Aleyna Tilki Yarı Çıplak Paylaştı! “Hiç Giyinmeseydin!” Sütyen – Külot Kamera Karşısına Geçip Ortalığı Kattı Karıştırdı!

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sütyen – külot kareler paylaşarak herkesi şok etti. Yarı çıplak bir karesini paylaşan Aleyna Tilki, kamera karşısına geçmiş olduğu şekille dengeleri alt üst etti. Kimi Aleyna Tilki’yi bu halleriyle çok beğenirken kimi ise eleştiri yağmuruna tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…