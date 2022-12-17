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17 Ara 2022 - 20:58

Hande Erçel’in Göğüs Estetiği Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Kerem Bürsin’e Tekmeyi Bastıktan Sonra… “Yüzün Bitti Sıra Orada mı?”

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Disney Plus’la çalışarak ekranlara gelmeye başlayacak olan Hande Erçel’in göğüs estetiği ortalığı cayır cayır yaktı. Kerem Bürsin’le yollarını ayırdıktan sonra bambaşka bir hale gelen Hande Erçel’in bu karelerine sevenleri ise “Yüzün bitti sıra oraya mı geldi?” yorumlarını yaptı! İşte Hande Erçel’in çok konuşulan o kareleri…