Hande Erçel’in Göğüs Estetiği Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Kerem Bürsin’e Tekmeyi Bastıktan Sonra… “Yüzün Bitti Sıra Orada mı?”
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Disney Plus’la çalışarak ekranlara gelmeye başlayacak olan Hande Erçel’in göğüs estetiği ortalığı cayır cayır yaktı. Kerem Bürsin’le yollarını ayırdıktan sonra bambaşka bir hale gelen Hande Erçel’in bu karelerine sevenleri ise “Yüzün bitti sıra oraya mı geldi?” yorumlarını yaptı! İşte Hande Erçel’in çok konuşulan o kareleri…
Geçtiğimiz günlerde adı Kartal Özmızrak’la aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sessizliğini korumuştu. Doğum günü karesinde birlikte bulunan Hande Erçel ve Kartal Özmızrak, herkesi şok etmişti ama Erçel, Twitter üzerinden paylaşılan; “Hande, doğum günü pastasıyla aşk yaşıyor gibi. Saçmalık” notunu beğenmiş ve iddiaları yalanlamıştı. Yüzündeki değişimle sık sık gündem olan Hande Erçel’in sosyal medyada yayılan görselleri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.