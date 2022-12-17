Acun Ilıcalı’dan Çıtır Sevgiline Cep Yakan Hediye! Eli Kolu Titremedi; “Yengeye Her Şey Değer!” Şeyma Subaşı Şimdi Çıldıracak…

Her bir hamlesi olay olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’yla “Var Mısın Yok Musun” yarışmasında tanışmıştı. Yaklaşık 8 – 9 yıl kadar birlikte olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti, ilişkilerinin sadece bir yılını birlikte geçirmişlerdi. Anlaşmayarak boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, bir daha bir araya gelmemişlerdi. Acun Ilıcalı, aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulmuştu. Uzun süredir birlikte olan ikilinin birbirlerine olan aşkları ise gözlerden kaçmıyordu. Peki, şimdi neler oluyor?

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