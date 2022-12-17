Acun Ilıcalı’dan Çıtır Sevgiline Cep Yakan Hediye! Eli Kolu Titremedi; “Yengeye Her Şey Değer!” Şeyma Subaşı Şimdi Çıldıracak…
“Medya Patronu” olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın biricik aşkına aldığı hediye cepleri yaktı! Eli kolu titremeden hediyesini alan Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subşaı’nın çıldırmasına neden olacağına dair yorumlarına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın bu hamlesini duyanlar ise “Yengeye her şey değer” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her bir hamlesi olay olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’yla “Var Mısın Yok Musun” yarışmasında tanışmıştı. Yaklaşık 8 – 9 yıl kadar birlikte olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti, ilişkilerinin sadece bir yılını birlikte geçirmişlerdi. Anlaşmayarak boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, bir daha bir araya gelmemişlerdi. Acun Ilıcalı, aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulmuştu. Uzun süredir birlikte olan ikilinin birbirlerine olan aşkları ise gözlerden kaçmıyordu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.