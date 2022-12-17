Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı…

Mehmet Dinçerler’le oyuncu Kaan Yıldırım’dan sonra uzun bir aşk yaşayan ve evlenme kararı alan Hadise, Nisan ayında evlenmişti. Mutlu bir aşk yaşayan ve 5 ay boyunca evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Boşanma kararı sonrasında sevenlerini derinden üzen Hadise, Mehmet Dinçerler’le yaşadığı evden ayrılmış ve kendisine 40 milyon lira değerinde bir ev bulmuştu. İstanbul manzaralı bu evle herkesi şok eden Hadise’nin 3 milyon lira değerinde dekor çalışması yaptırması ise ağızları açık bırakmıştı. Peki, güzel isim Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

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