Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı…
Her bir hamlesi olay yaratan Hadise’nin kıpkırmızı bir ruj sürerek karelerini paylaşması hayranlarını çıldırttı. Derin yırtmaçlı bir elbise giyen Hadise’nin bu karelerine sevenleri ise “Kalbim eridi” demeden yapamadı. Adeta fiziğiyle şov yapan Hadise, gündem yarattı. İşte Hadise’nin çok konuşulan o kareleri…
Mehmet Dinçerler’le oyuncu Kaan Yıldırım’dan sonra uzun bir aşk yaşayan ve evlenme kararı alan Hadise, Nisan ayında evlenmişti. Mutlu bir aşk yaşayan ve 5 ay boyunca evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Boşanma kararı sonrasında sevenlerini derinden üzen Hadise, Mehmet Dinçerler’le yaşadığı evden ayrılmış ve kendisine 40 milyon lira değerinde bir ev bulmuştu. İstanbul manzaralı bu evle herkesi şok eden Hadise’nin 3 milyon lira değerinde dekor çalışması yaptırması ise ağızları açık bırakmıştı. Peki, güzel isim Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.