Altın Fiyatlarını Artık Kimse Tutamıyor! Rekora Koşulmaya Başlandı; 18 Aralık Altın Fiyatları Kuyumcuları Mahvetti! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki…
Altın fiyatlarını artık kimse tutamıyor! Rekora doğru koşmaya başlayan altın, hem ekonomi takip edenler hem de altın alacaklar tarafından araştırma konusu oldu. Kuyumcuların mahvolmasına neden olan altın fiyatları, öyle bir yükseliş yaşadı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Altın fiyatları; Ukrayna ve Rusya Savaşından sonra büyük bir ivme kazanmıştı. Giderek artış yaşayan altının son halini görenler ise küçük çaplı bir şok yaşama başladı. FED faiz kararından sonra yükselen altın, alıcısını kara kara düşürmeye başlattı. Güncel altın fiyatlarını ise sizler için hazırladık!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.