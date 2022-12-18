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18 Ara 2022 - 09:45

Altın Fiyatlarını Artık Kimse Tutamıyor! Rekora Koşulmaya Başlandı; 18 Aralık Altın Fiyatları Kuyumcuları Mahvetti! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki…

Altın fiyatlarını artık kimse tutamıyor! Rekora doğru koşmaya başlayan altın, hem ekonomi takip edenler hem de altın alacaklar tarafından araştırma konusu oldu. Kuyumcuların mahvolmasına neden olan altın fiyatları, öyle bir yükseliş yaşadı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…