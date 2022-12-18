- 18 Ara 2022 - 09:45 G: 18 Ara 2022 - 09:48

Altın Fiyatlarını Artık Kimse Tutamıyor! Rekora Koşulmaya Başlandı; 18 Aralık Altın Fiyatları Kuyumcuları Mahvetti! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki…

Altın fiyatlarını artık kimse tutamıyor! Rekora doğru koşmaya başlayan altın, hem ekonomi takip edenler hem de altın alacaklar tarafından araştırma konusu oldu. Kuyumcuların mahvolmasına neden olan altın fiyatları, öyle bir yükseliş yaşadı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Altın fiyatları; Ukrayna ve Rusya Savaşından sonra büyük bir ivme kazanmıştı. Giderek artış yaşayan altının son halini görenler ise küçük çaplı bir şok yaşama başladı. FED faiz kararından sonra yükselen altın, alıcısını kara kara düşürmeye başlattı. Güncel altın fiyatlarını ise sizler için hazırladık!

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18 Ara 2022 - 09:45 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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