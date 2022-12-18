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18 Ara 2022 - 10:06

Masterchef’in Fırıldak Yarışmacısı Fatma Nur’un Son Hali Şok! “Estetik Bağımlısı Oldunuz!” İyice Açılıp Saçılmıştı; O Karesi Dudak Isırttı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’e damgasını vuran isimlerden biri olan ve seyirciler tarafından “Fırıldak” olarak anılan Fatma Nur’un son hali herkesi şok etti. Birçok kişi Fatma Nur’un estetik olduğunu iddia ederek “estetik bağımlısı oldunuz” demeden yapamadı. Açılıp saçılan ve yarışmadaki hallerinden eser bırakmayan Fatma Nur, o karesiyle dudak ısırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…