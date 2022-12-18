Masterchef’in Fırıldak Yarışmacısı Fatma Nur’un Son Hali Şok! “Estetik Bağımlısı Oldunuz!” İyice Açılıp Saçılmıştı; O Karesi Dudak Isırttı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’e damgasını vuran isimlerden biri olan ve seyirciler tarafından “Fırıldak” olarak anılan Fatma Nur’un son hali herkesi şok etti. Birçok kişi Fatma Nur’un estetik olduğunu iddia ederek “estetik bağımlısı oldunuz” demeden yapamadı. Açılıp saçılan ve yarışmadaki hallerinden eser bırakmayan Fatma Nur, o karesiyle dudak ısırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Fatma Nur, sevenlerini derinden üzmüştü. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayatı olan Fatma Nur, hem tanınırlığını artırmıştı hem de yeni olaylara yönelmişti. Değişimiyle dudakları uçuklatan Fatma Nur’un o karelerini görenler, estetik yaptırdığını bile iddia etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.