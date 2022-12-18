Evinizin, İşinizin Bolluğunu Bereketini Bu Sayede Artıracaksınız! 21 Aralık Gecesinde Bunu Yapan Zengin Oluyor! Tek Yapmanız Gereken…
Evinizin ve işinizin bereketinin kaçtığınız düşünüyorsanız yapmanız gerekenler belli! Yıllardır yapılan ve hatta dünya ülkelerinde bir adet haline gelmiş olan “Nar kırma ritüeli” sayesinde zengin olmanız mümkün! 21 Aralık gecesinde yapmanız gerekenler belli! İşte merak edilenler…
Nar denilince zaten akıllara bolluk bereket geliyor. Yunan Mitolojisinde, Eski Mısır’da ve dünyanın birçok yerinde; yüzyıllardır önemli bir meyve olan nar, kiminin çok sevdiği kiminin ise hiç sevmediği bir meyve! Mineral ve vitamin açısında da oldukça zengin olan narın evlerinize bolluk bereket getireceğini söylesek çokta şaşırmazsınız diye düşünüyoruz ama bunun bir ritüel olduğunu söylersek bence şaşırırsınız! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.