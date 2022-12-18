Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır?
Kaynananızı ya da eltinizi bu akşam çaya çağırın! Lezzetli mi lezzetli, çıtır mı çıtır bir patatesli gül böreği tarifi vereceğiz! Bu tarifi eksiksiz bir biçimde yapıp kaynanasına ikram edenlerin; kaynanası ise “Gelinimde gelinim” diyecek! Peki, muhteşem lezzetli patatesli gül böreği nasıl yapılır?
Sofralarınızı renklendirecek, lezzetiyle damaklarınızda iz bırakacak olan patatesli gül böreğinin yapılması için önemli olan malzemelerinizin eksiksiz olmasıdır. Malum, konu börekse kimse kolay kolay hayır diyemez. Ee, bir de içerisine patates konulan börek, yemede yanında yat kıvamına gelir! Sizler için Haberler Ankara olarak lezzet bombası bir patatesli gül böreği hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.