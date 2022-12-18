- 18 Ara 2022 - 11:28 G: 18 Ara 2022 - 11:52

Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır?

Kaynananızı ya da eltinizi bu akşam çaya çağırın! Lezzetli mi lezzetli, çıtır mı çıtır bir patatesli gül böreği tarifi vereceğiz! Bu tarifi eksiksiz bir biçimde yapıp kaynanasına ikram edenlerin; kaynanası ise “Gelinimde gelinim” diyecek! Peki, muhteşem lezzetli patatesli gül böreği nasıl yapılır?

Sofralarınızı renklendirecek, lezzetiyle damaklarınızda iz bırakacak olan patatesli gül böreğinin yapılması için önemli olan malzemelerinizin eksiksiz olmasıdır. Malum, konu börekse kimse kolay kolay hayır diyemez. Ee, bir de içerisine patates konulan börek, yemede yanında yat kıvamına gelir! Sizler için Haberler Ankara olarak lezzet bombası bir patatesli gül böreği hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Ara 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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