Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır?

Sofralarınızı renklendirecek, lezzetiyle damaklarınızda iz bırakacak olan patatesli gül böreğinin yapılması için önemli olan malzemelerinizin eksiksiz olmasıdır. Malum, konu börekse kimse kolay kolay hayır diyemez. Ee, bir de içerisine patates konulan börek, yemede yanında yat kıvamına gelir! Sizler için Haberler Ankara olarak lezzet bombası bir patatesli gül böreği hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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