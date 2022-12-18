Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Aşkı Bitti! Yıllardır Bir Aradaydılar; Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Etti! “Bıktım Senden!”
Yalı Çapkını dizisinin güzeller güzeli Seyran’ına hayat veren Afra Saraçoğlu, yıllardır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu aşkının bittiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Pılını pırtını toplayıp evinden ayrılan Saraçoğlu’nun “Bıktım senden bıktım” diyerek bağırdığı da iddialar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler…
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit’in birbirine olan aşkının arttığı görülen bu sahnelerde seyircilerin ise heyecanı artmıştı. Başarılı dizi, yeniden reyting rekorları kırmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun sevgilisiyle arasının açıldığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.