- 18 Ara 2022 - 11:55 G: 18 Ara 2022 - 12:13

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Aşkı Bitti! Yıllardır Bir Aradaydılar; Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Etti! “Bıktım Senden!”

Yalı Çapkını dizisinin güzeller güzeli Seyran’ına hayat veren Afra Saraçoğlu, yıllardır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu aşkının bittiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Pılını pırtını toplayıp evinden ayrılan Saraçoğlu’nun “Bıktım senden bıktım” diyerek bağırdığı da iddialar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler…

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit’in birbirine olan aşkının arttığı görülen bu sahnelerde seyircilerin ise heyecanı artmıştı. Başarılı dizi, yeniden reyting rekorları kırmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun sevgilisiyle arasının açıldığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Ara 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir, Eşi Oğuzhan Koç’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; Evlilikten Soğuduktan Konuşuluyordu! Neler Oldu Neler… mask
Demet Özdemir, Eşi Oğuzhan Koç’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; Evlilikten Soğuduktan Konuşuluyordu! Neler Oldu Neler…
Masterchef’in Fırıldak Yarışmacısı Fatma Nur’un Son Hali Şok! “Estetik Bağımlısı Oldunuz!” İyice Açılıp Saçılmıştı; O Karesi Dudak Isırttı… mask
Masterchef’in Fırıldak Yarışmacısı Fatma Nur’un Son Hali Şok! “Estetik Bağımlısı Oldunuz!” İyice Açılıp Saçılmıştı; O Karesi Dudak Isırttı…
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Ayrıldı Mı? Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Ayrıldı Mı? Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Zeynep Bastık'a Nazar Değdi! İki Omurga Kemiği Kırıldı! mask
Zeynep Bastık'a Nazar Değdi! İki Omurga Kemiği Kırıldı!
50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!”
Gülben Ergen Günay'ı Salladı! mask
Gülben Ergen Günay'ı Salladı!
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı… mask
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı… “Kalbim Eridi!” İncecik Fiziğiyle Şov Yaptı…
Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının 4. Yeni İsmi Belli Oldu! Acun Bombayı Sona Sakladı... İşin İçinde Seda Sayan'da Var! Dominik Adası’na Gümbür Gümbür Geliyor…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Engin Alkan Geliyor! Engin Alkan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Engin Alkan Nerelidir?
Aras Bulut İynemli'nin Sevgilisi Bige Önal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bige Önal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Hayat Hikayesi... mask
Aras Bulut İynemli'nin Sevgilisi Bige Önal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bige Önal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Hayat Hikayesi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır? mask
Kaynananızı Bu Akşam Çaya Çağırın! Bu Böreği Yedikten Sonra “Gelimde Gelinim” Diyecek! Patatesli Gül Böreği Nasıl Yapılır?
Demet Özdemir, Eşi Oğuzhan Koç’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; Evlilikten Soğuduktan Konuşuluyordu! Neler Oldu Neler… mask
Demet Özdemir, Eşi Oğuzhan Koç’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; Evlilikten Soğuduktan Konuşuluyordu! Neler Oldu Neler…
Evinizin, İşinizin Bolluğunu Bereketini Bu Sayede Artıracaksınız! 21 Aralık Gecesinde Bunu Yapan Zengin Oluyor! Tek Yapmanız Gereken… mask
Evinizin, İşinizin Bolluğunu Bereketini Bu Sayede Artıracaksınız! 21 Aralık Gecesinde Bunu Yapan Zengin Oluyor! Tek Yapmanız Gereken…
18 Aralık 2022 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
18 Aralık 2022 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! Bugün Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef’in Fırıldak Yarışmacısı Fatma Nur’un Son Hali Şok! “Estetik Bağımlısı Oldunuz!” İyice Açılıp Saçılmıştı; O Karesi Dudak Isırttı… mask
Masterchef’in Fırıldak Yarışmacısı Fatma Nur’un Son Hali Şok! “Estetik Bağımlısı Oldunuz!” İyice Açılıp Saçılmıştı; O Karesi Dudak Isırttı…
Altın Fiyatlarını Artık Kimse Tutamıyor! Rekora Koşulmaya Başlandı; 18 Aralık Altın Fiyatları Kuyumcuları Mahvetti! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki… mask
Altın Fiyatlarını Artık Kimse Tutamıyor! Rekora Koşulmaya Başlandı; 18 Aralık Altın Fiyatları Kuyumcuları Mahvetti! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL