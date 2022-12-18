Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Aşkı Bitti! Yıllardır Bir Aradaydılar; Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Etti! “Bıktım Senden!”

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit’in birbirine olan aşkının arttığı görülen bu sahnelerde seyircilerin ise heyecanı artmıştı. Başarılı dizi, yeniden reyting rekorları kırmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun sevgilisiyle arasının açıldığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

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