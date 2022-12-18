Yargı Dizisinin Parla’sı Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle! “Bomba Bomba!” Dekolteleri Saymakla Bitmedi! Pınar Deniz Bile Yanında Bir Hiç…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in yeğeni Parla’ya hayat veren Zeynep Atılgan, kasığına kadar açılan dekoltesiyle yürekleri hoplattı. “Bombasın be bomba” yorumlarını alan Zeynep Atılgan’on dekolteleri ise saymakla bitmedi! Pınar Deniz’in bile yanında sönük kaldığına dair yorumlar peş peşe geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Dizide Ceylin’in başı beladan eksik olmayan, sulu göz yeğeni Parla’ya hayat veren Zeynep Atılgan’ın sosyal medya kareleri oldukça cesur bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.