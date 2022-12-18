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18 Ara 2022 - 12:53

Yargı Dizisinin Parla’sı Kasığına Kadar Açılan Dekoltesiyle! “Bomba Bomba!” Dekolteleri Saymakla Bitmedi! Pınar Deniz Bile Yanında Bir Hiç…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in yeğeni Parla’ya hayat veren Zeynep Atılgan, kasığına kadar açılan dekoltesiyle yürekleri hoplattı. “Bombasın be bomba” yorumlarını alan Zeynep Atılgan’on dekolteleri ise saymakla bitmedi! Pınar Deniz’in bile yanında sönük kaldığına dair yorumlar peş peşe geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…