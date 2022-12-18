- 18 Ara 2022 - 13:52 G: 18 Ara 2022 - 14:33

Kısmetse Olur Bilek’in Yarı Çıplak Pozları Olay Oldu! Hayranlarını Şok İçerisinde Bıraktı! Görenler Şaştı Kaldı! Yorumlar Arka Arkaya…

Kısmetse Olur’un yeni bölümleri heyecanla izleniyor. Her bir bölümünde genç kızların kalplerini yerinden çıkaran Bilek’in yarı çıplak pozları bu kez çığlık attırdı! “Kurşun atıp kurşun yeriz be” yorumlarını alan Bilek Orundaş; hayranlarını şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

5 yıl aradan sonra ilk kez Youtube üzerinden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışması, her bölümüyle büyük bir yankı uyandırıyor. Adıyla dikkatleri üzerine çeken Bilek Orundaş’ın gerek boyu posu, gerek yakışıklılığıyla gerekse duruşu, Kısmetse Olur kızlarının dikkatini çekiyor. Sadece Kısmetse Olur kızlarını değil aynı zamanda genç kızlarında kalbini hop indiren hop kaldıran Bilek’in yarı çıplak kareleri bakanların nefeslerini kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Ara 2022 - 13:52 Ankara- Yaşam

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