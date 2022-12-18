Kısmetse Olur Bilek’in Yarı Çıplak Pozları Olay Oldu! Hayranlarını Şok İçerisinde Bıraktı! Görenler Şaştı Kaldı! Yorumlar Arka Arkaya…

5 yıl aradan sonra ilk kez Youtube üzerinden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışması, her bölümüyle büyük bir yankı uyandırıyor. Adıyla dikkatleri üzerine çeken Bilek Orundaş’ın gerek boyu posu, gerek yakışıklılığıyla gerekse duruşu, Kısmetse Olur kızlarının dikkatini çekiyor. Sadece Kısmetse Olur kızlarını değil aynı zamanda genç kızlarında kalbini hop indiren hop kaldıran Bilek’in yarı çıplak kareleri bakanların nefeslerini kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!