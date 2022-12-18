Esra Erol’da 15 Yaşında Koca Rezilliği! Çocuklarını Bırakıp El Kadar Çocuğa Kaçmıştı; Son Kararı Saç Baş Yoldurdu! Çaresiz Koca…

Canlı yayına katılan Hasan isimli kişi, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Gülizar isimli kadının evden eşyalarını alıp gittiğini ve çocuklarını da bıraktığını ifade eden Hasan’ın sözleri üzerine Esra Erol ve ekibi çalışmalara başlamıştı. 15 yaşında TikTok kullanan bir gence kaçıp giden Gülizar, çok geçmeden bulunmuştu. Şimdiyse herkesi şok edecek bir gelişme daha yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!