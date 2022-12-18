- 18 Ara 2022 - 13:58 G: 18 Ara 2022 - 14:02

Esra Erol’da 15 Yaşında Koca Rezilliği! Çocuklarını Bırakıp El Kadar Çocuğa Kaçmıştı; Son Kararı Saç Baş Yoldurdu! Çaresiz Koca…

ATV ekranlarının incisi olan Esra Erol’da da 15 yaşında koca rezilliği uzun bir süredir konuşuluyordu. Özel bir duruma sahip olan eşini bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçan, bir de üzerine “Kocamdan daha iyi” yorumlarında bulunan Gülizar’ın son kararı saç baş yoldurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Canlı yayına katılan Hasan isimli kişi, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Gülizar isimli kadının evden eşyalarını alıp gittiğini ve çocuklarını da bıraktığını ifade eden Hasan’ın sözleri üzerine Esra Erol ve ekibi çalışmalara başlamıştı. 15 yaşında TikTok kullanan bir gence kaçıp giden Gülizar, çok geçmeden bulunmuştu. Şimdiyse herkesi şok edecek bir gelişme daha yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Ara 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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