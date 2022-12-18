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18 Ara 2022 - 16:24

Kısmetse Olur’da İki Erkeğin Aşkı Patlak Verdi! Kızlarla Birlikte Olunacak Sanılıyordu Ama 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran projelerden biri olan Kısmetse Olur yarışması, yıllar sonra yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. 9 kadın 9 erkeğin kıyasıya aşk yaşayacağı yarışmada ortaya çıkan iki erkek aşkı herkesi şok etti. Kızlarla birlikte olacağı düşünülüyordu ama ikili 85 milyona resmen bas bas bağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…