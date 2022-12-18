Kısmetse Olur’da İki Erkeğin Aşkı Patlak Verdi! Kızlarla Birlikte Olunacak Sanılıyordu Ama 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran projelerden biri olan Kısmetse Olur yarışması, yıllar sonra yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. 9 kadın 9 erkeğin kıyasıya aşk yaşayacağı yarışmada ortaya çıkan iki erkek aşkı herkesi şok etti. Kızlarla birlikte olacağı düşünülüyordu ama ikili 85 milyona resmen bas bas bağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
5 yıl aradan sonra ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışması, Youtube üzerinden hafta içi her gün saat 18.30’da yayınlanmıyordu. Yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler ise adeta telefonlarına alarm kuruyordu. Yarışmanın yayınlanan bölümlerinde iki erkeğin sohbetini duyanlar ise şok içerisinde kaldı. Peki, Kısmetse Olur’da neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.