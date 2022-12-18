Melis Sezen Minicik Eteğiyle Bacaklarını Konuşturdu! “Ablam Sen Nasıl Bir Taşsın Be!” Fiziğini Görenlerin Kalbi +135 BPM’e Attı…
En son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol olarak yer alan Melis Sezen’in minicik eteğiyle vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. “Ablam sen nasıl bir taşsın be” yorumlarını alan Melis Sezen’in fiziğini görenlerin kalbi resmen +135 BPM’ye kadar çıktı. İşte Melis Sezen’in çok konuşulan o pozları…
Caner Cindoruk ve Cansu Dere’yle muhteşem bir uyum içerisinde çalışan Melis Sezen’in her bir sahnesi seyircileri ekranlara kilitliyordu. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği saplantılı Derin karakteri seyircilerin sinirlerini zıplatıyordu. Volkan karakterinin kendisine aşık olduğu konuda inat eden Derin’in psikolojik savaşını çok iyi bir şekilde konuşturan Melis Sezen’in sosyal medya kareleri ise yürekleri hoplattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.