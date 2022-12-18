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18 Ara 2022 - 20:24

Melis Sezen Minicik Eteğiyle Bacaklarını Konuşturdu! “Ablam Sen Nasıl Bir Taşsın Be!” Fiziğini Görenlerin Kalbi +135 BPM’e Attı…

En son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol olarak yer alan Melis Sezen’in minicik eteğiyle vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. “Ablam sen nasıl bir taşsın be” yorumlarını alan Melis Sezen’in fiziğini görenlerin kalbi resmen +135 BPM’ye kadar çıktı. İşte Melis Sezen’in çok konuşulan o pozları…