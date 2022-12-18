Danla Bilic’in Yatak Pozu Olay Yarattı! Fileli Çorabıyla Alev Alev Yaktı; “Kubilay Aka Şimdi Vur Başını Duvarlara!” O Karesi…
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in yatak pozu resmen olay yarattı. Fileli bir çorap giyerek akılları başlardan alıp götüren Danla Bilic’in bu hallerine sevenleri ise “Kubilay Aka şimdi vur başını duvarlara” yorumlarını yaptılar. İşte hayranlarını şok içerisinde bırakan Danla Bilic’in o kareleri…
Yapmış olduğu makyajlarla gündeme bomba gibi düşen Danla Bilic’in sosyal medya hesabı giderek artmıştı. 6 milyon takipçiye ulaşan Danla Bilic’in her bir paylaşımı olay yaratıyordu. Sektöre girdiği ilk zamanlarda adını asla söylemediği ama “Tatlıcı” diyerek hitap ettiği sevgilisi bulunan Danla Bilic, en son olarak Kubilay Aka’yla bir aşk yaşamıştı. Peki, Danla Bilic nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.