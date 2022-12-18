Danla Bilic’in Yatak Pozu Olay Yarattı! Fileli Çorabıyla Alev Alev Yaktı; “Kubilay Aka Şimdi Vur Başını Duvarlara!” O Karesi…

Yapmış olduğu makyajlarla gündeme bomba gibi düşen Danla Bilic’in sosyal medya hesabı giderek artmıştı. 6 milyon takipçiye ulaşan Danla Bilic’in her bir paylaşımı olay yaratıyordu. Sektöre girdiği ilk zamanlarda adını asla söylemediği ama “Tatlıcı” diyerek hitap ettiği sevgilisi bulunan Danla Bilic, en son olarak Kubilay Aka’yla bir aşk yaşamıştı. Peki, Danla Bilic nasıl bir paylaşımda bulundu?

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