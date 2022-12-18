Seda Sayan’ın Gelini Üzerinde Mini Bir Servet Taşıyor! “Gelin Kaynana Toprağına” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… “Yazık Günah Ya!”

Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği karakterle seyircilerin aklını başından alan Miray Daner, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Sert ve dişli bir karaktere hayat veren Miray Daner, kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmaya başlamıştı. İkinci sezon çekimlerine başlayan ve yoğun bir tempoda çalışan Miray Daner’in kısa bir süre önce bir davette giydiği kıyafetlerin ücretleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Miray Daner kıyafetleri için ne kadar ödeme yaptı?

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