Seda Sayan’ın Gelini Üzerinde Mini Bir Servet Taşıyor! “Gelin Kaynana Toprağına” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… “Yazık Günah Ya!”
Seda Sayan’ın güzeller güzeli gelini Miray Daner, resmen üstünde mini bir servet taşıdığı ortaya çıktı! “Gelin kaynana toprağına” yorumlarını alan Miray Daner, tepkileri topladı. Öyle ki, birçok kişi Miray Daner’e “Yazık günah şu paralara” demeden yapamadı. İşte merak edilenler…
Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği karakterle seyircilerin aklını başından alan Miray Daner, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Sert ve dişli bir karaktere hayat veren Miray Daner, kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmaya başlamıştı. İkinci sezon çekimlerine başlayan ve yoğun bir tempoda çalışan Miray Daner’in kısa bir süre önce bir davette giydiği kıyafetlerin ücretleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Miray Daner kıyafetleri için ne kadar ödeme yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.