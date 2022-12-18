- 18 Ara 2022 - 21:26 G: 18 Ara 2022 - 21:47

Seda Sayan’ın Gelini Üzerinde Mini Bir Servet Taşıyor! “Gelin Kaynana Toprağına” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… “Yazık Günah Ya!”

Seda Sayan’ın güzeller güzeli gelini Miray Daner, resmen üstünde mini bir servet taşıdığı ortaya çıktı! “Gelin kaynana toprağına” yorumlarını alan Miray Daner, tepkileri topladı. Öyle ki, birçok kişi Miray Daner’e “Yazık günah şu paralara” demeden yapamadı. İşte merak edilenler…

Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği karakterle seyircilerin aklını başından alan Miray Daner, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Sert ve dişli bir karaktere hayat veren Miray Daner, kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmaya başlamıştı. İkinci sezon çekimlerine başlayan ve yoğun bir tempoda çalışan Miray Daner’in kısa bir süre önce bir davette giydiği kıyafetlerin ücretleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Miray Daner kıyafetleri için ne kadar ödeme yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Ara 2022 - 21:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Danla Bilic’in Yatak Pozu Olay Yarattı! Fileli Çorabıyla Alev Alev Yaktı; “Kubilay Aka Şimdi Vur Başını Duvarlara!” O Karesi… mask
Danla Bilic’in Yatak Pozu Olay Yarattı! Fileli Çorabıyla Alev Alev Yaktı; “Kubilay Aka Şimdi Vur Başını Duvarlara!” O Karesi…
Melis Sezen Minicik Eteğiyle Bacaklarını Konuşturdu! “Ablam Sen Nasıl Bir Taşsın Be!” Fiziğini Görenlerin Kalbi +135 BPM’e Attı… mask
Melis Sezen Minicik Eteğiyle Bacaklarını Konuşturdu! “Ablam Sen Nasıl Bir Taşsın Be!” Fiziğini Görenlerin Kalbi +135 BPM’e Attı…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Zaten Ümidi Kesmişti; Bu Olay Fenalık Geçirtti! O İsim “Elveda!” Dedi… mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Zaten Ümidi Kesmişti; Bu Olay Fenalık Geçirtti! O İsim “Elveda!” Dedi…
Kurtlar Vadisi Abdülhey’i Çocuğuyla Şok Etti! “Mini Abdühey!” Saçı, Başı, Stili… Kimse İnanmak İstemiyor Ama O Karelerin Eşi Benzeri Yok! mask
Kurtlar Vadisi Abdülhey’i Çocuğuyla Şok Etti! “Mini Abdühey!” Saçı, Başı, Stili… Kimse İnanmak İstemiyor Ama O Karelerin Eşi Benzeri Yok!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Mosmor Oldu! Alev Öyle Bir Gol Attı Ki, Twitter’da Hışım Edildi! “Gerçek Bir Queen!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Mosmor Oldu! Alev Öyle Bir Gol Attı Ki, Twitter’da Hışım Edildi! “Gerçek Bir Queen!”
Kısmetse Olur’da İki Erkeğin Aşkı Patlak Verdi! Kızlarla Birlikte Olunacak Sanılıyordu Ama 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur’da İki Erkeğin Aşkı Patlak Verdi! Kızlarla Birlikte Olunacak Sanılıyordu Ama 85 Milyona Bas Bas Bağırdı! Neler Oluyor?
Müge Anlı DJ Gezgin’in Katili Bulundu mu? Olay Aydınlanamıyor, Cinayet Çözülemiyordu Ama Bomba Patladı! İşte DJ Gezgin Olayının Detayları… mask
Müge Anlı DJ Gezgin’in Katili Bulundu mu? Olay Aydınlanamıyor, Cinayet Çözülemiyordu Ama Bomba Patladı! İşte DJ Gezgin Olayının Detayları…
Acun Ilıcalı’nın Himayesi Altına Girmek İçin Bunu da Yaptı! Survivor 2023 Kazanları Çok Fena Kaynıyor! “Tüm Tuşlara Basıyor!” mask
Acun Ilıcalı’nın Himayesi Altına Girmek İçin Bunu da Yaptı! Survivor 2023 Kazanları Çok Fena Kaynıyor! “Tüm Tuşlara Basıyor!”
Kısmetse Olur Yarışmasında Büyük Kavga! Boğaz Boğaza Geldiler; Yeliz Saçını Başını Yoldu! “Sanki 15 Yıllık Kocası!” Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Büyük Kavga! Boğaz Boğaza Geldiler; Yeliz Saçını Başını Yoldu! “Sanki 15 Yıllık Kocası!” Neler Oluyor?
Kısmetse Olur Bilek’in Yarı Çıplak Pozları Olay Oldu! Meğer Trendyol'da İç Çamaşırı Mankeniymiş! Hayranları Şok İçerisinde! Bilek Orundaş Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
Kısmetse Olur Bilek’in Yarı Çıplak Pozları Olay Oldu! Meğer Trendyol'da İç Çamaşırı Mankeniymiş! Hayranları Şok İçerisinde! Bilek Orundaş Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Danla Bilic’in Yatak Pozu Olay Yarattı! Fileli Çorabıyla Alev Alev Yaktı; “Kubilay Aka Şimdi Vur Başını Duvarlara!” O Karesi… mask
Danla Bilic’in Yatak Pozu Olay Yarattı! Fileli Çorabıyla Alev Alev Yaktı; “Kubilay Aka Şimdi Vur Başını Duvarlara!” O Karesi…
Melis Sezen Minicik Eteğiyle Bacaklarını Konuşturdu! “Ablam Sen Nasıl Bir Taşsın Be!” Fiziğini Görenlerin Kalbi +135 BPM’e Attı… mask
Melis Sezen Minicik Eteğiyle Bacaklarını Konuşturdu! “Ablam Sen Nasıl Bir Taşsın Be!” Fiziğini Görenlerin Kalbi +135 BPM’e Attı…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Mosmor Oldu! Alev Öyle Bir Gol Attı Ki, Twitter’da Hışım Edildi! “Gerçek Bir Queen!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Mosmor Oldu! Alev Öyle Bir Gol Attı Ki, Twitter’da Hışım Edildi! “Gerçek Bir Queen!”
Kurtlar Vadisi Abdülhey’i Çocuğuyla Şok Etti! “Mini Abdühey!” Saçı, Başı, Stili… Kimse İnanmak İstemiyor Ama O Karelerin Eşi Benzeri Yok! mask
Kurtlar Vadisi Abdülhey’i Çocuğuyla Şok Etti! “Mini Abdühey!” Saçı, Başı, Stili… Kimse İnanmak İstemiyor Ama O Karelerin Eşi Benzeri Yok!
Asgari Ücrette Bayram Ettirecek Haber! Konuşulan Tüm Rakamlar Bu Rakamla Birlikte Yok Oldu! En Az Verilecek Ücret… mask
Asgari Ücrette Bayram Ettirecek Haber! Konuşulan Tüm Rakamlar Bu Rakamla Birlikte Yok Oldu! En Az Verilecek Ücret…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Zaten Ümidi Kesmişti; Bu Olay Fenalık Geçirtti! O İsim “Elveda!” Dedi… mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Zaten Ümidi Kesmişti; Bu Olay Fenalık Geçirtti! O İsim “Elveda!” Dedi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL