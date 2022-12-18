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18 Ara 2022 - 21:59

İrem Derici’nin Başına Gelenler Çiğ Tavuğun Başına Gelmedi! “Neler Yaşadın Be!” Artık Sabrı Taşınca Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici’nin başına gelenler çiğ tavuğun başına gelemdi. Hayranlarından “Neler yaşadın be” yorumlarını alan İrem Derici, şok etkisi yarattı. Artık sabrı taşan isim, açtı ağzını yumdu gözünü. Sosyal medyada yankı uyandıran İrem Derici’nin bu sözleri ise milyonları ikiye böldü. İşte merak edilen tüm detaylar…