- 18 Ara 2022 - 21:59 G: 18 Ara 2022 - 22:14

İrem Derici’nin Başına Gelenler Çiğ Tavuğun Başına Gelmedi! “Neler Yaşadın Be!” Artık Sabrı Taşınca Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici’nin başına gelenler çiğ tavuğun başına gelemdi. Hayranlarından “Neler yaşadın be” yorumlarını alan İrem Derici, şok etkisi yarattı. Artık sabrı taşan isim, açtı ağzını yumdu gözünü. Sosyal medyada yankı uyandıran İrem Derici’nin bu sözleri ise milyonları ikiye böldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Şarkılarıyla adeta bir dünya markası haline gelmiş olan İrem Derici’nin ses tonu dinleyicisini mest ediyor. Kısa bir süre önce yeni bir şarkı çıkaran ve kulakların pasını silen İrem Derici’nin başına gelen son olay tepkileri de arka arkaya getirdi. Artık sabrı taşan İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü…

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18 Ara 2022 - 21:59 Ankara- Yaşam

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