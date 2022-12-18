Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Bomba Transfer! Sadi İçin Songül Defteri Sonsuza Kadar Kapanıyor; O İsme Zil Zurna Aşık Olacak…
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye bomba bir transfer yapıldı. Sadi için bu saatten sonra Songül defteri sonsuza kadar kapanacak! O isme zil zurna aşık olacağı ortaya çıkan Sadi, sinirlerin zıplamasına neden oldu. “Kara Lahanam” diyerek hitap ettiği Songül’ü sonsuza kadar kapatacak olması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaz sezonunda ekranlara gelmeye başlayan ve reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, zamanla milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. Başrollerinde Devrim Özkan, Ertan Saban ve Özge Özberk ve Mustafa Açılan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de büyük bir değişim için düğmeye basıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.