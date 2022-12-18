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18 Ara 2022 - 22:27

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Bomba Transfer! Sadi İçin Songül Defteri Sonsuza Kadar Kapanıyor; O İsme Zil Zurna Aşık Olacak…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye bomba bir transfer yapıldı. Sadi için bu saatten sonra Songül defteri sonsuza kadar kapanacak! O isme zil zurna aşık olacağı ortaya çıkan Sadi, sinirlerin zıplamasına neden oldu. “Kara Lahanam” diyerek hitap ettiği Songül’ü sonsuza kadar kapatacak olması herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…