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18 Ara 2022 - 22:55

Çöp Adam Dizisinde Yasak Aşk Sinirleri Bozdu! “Elçin Sangu Sen Nasıl Bunu Kabul Ettin!” Eşi Evde Beklerken O Sevgilisiyle…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Çöp Adam dizisindeki yasak aşk sahneleri seyircilerin sinirlerini bozdu. “Elçin Sangu sen nasıl bunu kabul ettin” yorumları arka arkaya geldi. Tamer’in eşi evde onu beklerken gelen bu karar ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…