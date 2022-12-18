- 18 Ara 2022 - 22:55 G: 18 Ara 2022 - 23:30

Çöp Adam Dizisinde Yasak Aşk Sinirleri Bozdu! “Elçin Sangu Sen Nasıl Bunu Kabul Ettin!” Eşi Evde Beklerken O Sevgilisiyle…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Çöp Adam dizisindeki yasak aşk sahneleri seyircilerin sinirlerini bozdu. “Elçin Sangu sen nasıl bunu kabul ettin” yorumları arka arkaya geldi. Tamer’in eşi evde onu beklerken gelen bu karar ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu Çöp Adam dizisinin son bölümü Çarşamba günü ekranlara gelmişti. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Çöp Adam dizisinin yeni bölümü sinirleri bozdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Ara 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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