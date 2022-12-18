Çöp Adam Dizisinde Yasak Aşk Sinirleri Bozdu! “Elçin Sangu Sen Nasıl Bunu Kabul Ettin!” Eşi Evde Beklerken O Sevgilisiyle…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Çöp Adam dizisindeki yasak aşk sahneleri seyircilerin sinirlerini bozdu. “Elçin Sangu sen nasıl bunu kabul ettin” yorumları arka arkaya geldi. Tamer’in eşi evde onu beklerken gelen bu karar ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu Çöp Adam dizisinin son bölümü Çarşamba günü ekranlara gelmişti. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Çöp Adam dizisinin yeni bölümü sinirleri bozdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.