ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Aralık 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 21 Aralık 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 21 Aralık 2022 Çarşamba Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 21 Aralık 2022 Çarşamba Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

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