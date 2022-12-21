- 21 Ara 2022 - 09:09

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Aralık 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 21 Aralık 2022 Salı su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 21 Aralık 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 21 Aralık 2022 Çarşamba Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 21 Aralık 2022 Çarşamba Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

# ankara su kesintisi, ankara etimesgut su kesintisi, Ankara su Kesintisi için neresi aranır?, Ankara Sincan su kesintisi var mı?, ankara mamak su kesintisi, ankara su kesintisi mamak, ankara mamak su kesintisi son dakika, Ankara Mamak su kesintisi bugün, ankara çankaya su kesintisi, ankara çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, ankara su kesintisi çankaya 31 aralık, ankara su kesintisi çankaya, Ankara Su Kesintisi Gölbaşı, ankara yenimahalle su kesintisi, ankara su kesintisi yenimahalle, Ankara Sincan su kesintisi Son dakika, ankara sincan su kesintisi, Ankara Su Kesintisi Sincan, ASKİ Ankara Su Kesintileri:19 Aralık 2022 Pazartesi, aski su, Aski su kesintisi, Aski su kesintisi gölbaşı, Aski su kesintisi pursaklar, Çankaya Aski su kesintisi, pursaklar Aski su kesintisi, gölbaşı Aski su kesintisi, Keçiören Aski su kesintisi, Eryaman Aski su kesintisi, Yenimahalle Aski su kesintisi, sincan Aski su kesintisi, ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Aralık 2022 Salı, ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Aralık 2022 Salı

21 Ara 2022 - 09:09 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa Hindi Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zam Mı Geldi... En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! O Marketin Kapısında Kuyruk Oluştu! Canlı, Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları… mask
A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa Hindi Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zam Mı Geldi... En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! O Marketin Kapısında Kuyruk Oluştu! Canlı, Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Merak Uyandırdı! Akın Akın Gidiliyor, Evi Görenler Ağzı Açık Kalıyor! Kiminin Hayali… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Merak Uyandırdı! Akın Akın Gidiliyor, Evi Görenler Ağzı Açık Kalıyor! Kiminin Hayali…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Elendi? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Elendi? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir?
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları… mask
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları…
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Görenler Şaştı Kaldı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Erhan Ufuk Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Görenler Şaştı Kaldı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Erhan Ufuk Kimdir, Kaç Yaşında?
Bira Fiyatlarına Zam Haberi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Mı, Kaç Lira Oldu… İşte Fiyat Listesi mask
Bira Fiyatlarına Zam Haberi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Mı, Kaç Lira Oldu… İşte Fiyat Listesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL