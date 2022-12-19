- 19 Ara 2022 - 09:56 G: 19 Ara 2022 - 10:08

Altın Fiyatları Kazan Kaynattı! Rekora Doğru Tırmanıyor; Son 14 Ayın En Yüksek Verileri… 19 Aralık Altın Fiyatları Şok Etti!

Altın fiyatları resmen kazan kaynattı. Rekoru doğru tırmanan altın, ONS altındaki verileriyle şaşırttı. 14 ayın en yüksek verilerini ortaya çıkaran uzmanlar, herkesin dikkatini üzerine çekti. 19 Aralık altın fiyatları görenlerin resmen şok içerisinde kalmasında neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ilerleyen dönemlerdeki artışı büyük bir merak konusu olmuştu. Yıl sonunda FED faiz kararlarıyla birlikte yükseliş yaşayıp 1.200 TL olacağı düşünülen gram altında son dakika gelişmesi yaşandı. Rekora doğru koşmaya başlayan altın, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

19 Ara 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

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