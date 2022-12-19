- 19 Ara 2022 - 10:28 G: 19 Ara 2022 - 11:45

Kısmetse Olur Elenen İsim İfşa Oldu! Yapım “İstemiyoruz” Deyince “Güle Güle” Denildi! Asıl Kısmetse Olur Şimdi Başlıyor! Bugün O İsim…

Kısmetse Olur yarışmasının bugün büyük elemesi ekranlara gelecekti. Her hafta bir ismin eleneceği Kısmetse Olur’da elenecek olan isim belli oldu. Yapımın “Yok olmuyor, istemiyoruz” deyince “Güle güle” denildi! Asıl Kısmetse Olur yarışmasının bu vedadan hemen sonra ekranlara gelmeye başlayacağına dair iddialar gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam 5 yıl aradan sonra ilk kez ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında 9 kadın yarışmacı 9 erkek yarışmacı bulunuyordu. Aşkların yavaş yavaş baş gösterdiği Kısmetse Olur’da kavgalarda edilmeye başlanmaya başlamıştı. Yarışmanın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyordu ama elenen isim belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ara 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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