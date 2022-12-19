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19 Ara 2022 - 10:49

Survivor 2023 Yeni Yarışmacısı, Yusuf Güney Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yusuf Güney Evli Mi, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte İnstagram Adresi…

Bir döneme damga vurmuş müzik insanlarından biri olan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bu sezon Survivor yarışmasının ünlüler kadrosuna dahil olan dördüncü isim oldu. Yeni sezonda seyircisi karşısına yarışçı kimliği ile çıkacak olan Yusuf Güney’in kim olduğu ise şimdiden Survivor izleyicisinin gündemine oturdu. İşte Yusuf Güney ile ilgili merak edilen tüm detaylar...