Survivor 2023’te Berdan Mardini Rüzgarları! Berdan Mardini’nin Yaşını Duyanlar Donup Kaldı! Berdan Mardini Kimdir, Nerelidir? Berdan Mardini Evli Mi?

Bir süredir Instagram hesabından yaptığı spor paylaşımları ile dikkat çeken Berdan Mardini’nin aniden başlayan spor düşkünlüğünün sebebi belli oldu. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu sene Survivor 2023 yarışmasına katılacağını resmen duyurdu. Yarışa sayılı günler kala Survivor izleyicisi ise Berdan Mardini’nin kim olduğunu merak etmeye başladı! Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini kimdir, nerelidir? Berdan Mardini evli mi? Berdan Mardini nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...