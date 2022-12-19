Survivor 2023’te Berdan Mardini Rüzgarları! Berdan Mardini’nin Yaşını Duyanlar Donup Kaldı! Berdan Mardini Kimdir, Nerelidir? Berdan Mardini Evli Mi?
Bir süredir Instagram hesabından yaptığı spor paylaşımları ile dikkat çeken Berdan Mardini’nin aniden başlayan spor düşkünlüğünün sebebi belli oldu. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu sene Survivor 2023 yarışmasına katılacağını resmen duyurdu. Yarışa sayılı günler kala Survivor izleyicisi ise Berdan Mardini’nin kim olduğunu merak etmeye başladı! İşte detaylar...
Bir süredir Instagram hesabından yaptığı spor paylaşımları ile dikkat çeken Berdan Mardini’nin aniden başlayan spor düşkünlüğünün sebebi belli oldu. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu sene Survivor 2023 yarışmasına katılacağını resmen duyurdu. Yarışa sayılı günler kala Survivor izleyicisi ise Berdan Mardini’nin kim olduğunu merak etmeye başladı! Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini kimdir, nerelidir? Berdan Mardini evli mi? Berdan Mardini nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 11:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.