Masterchef’ten Elenen Yağız Survivor 2023 Kadrosuna Girdi! Acun Ilıcalı Onun Elinden de Tuttu! “Asıl Şimdi Şampiyon Oldu!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen isim Yağız olmuştu. Yarışmacı Yağız’ın sevenleri derinden üzülürken ortaya atılan Survivor iddiası; Acun Ilıcalı’nın gözüne girdiğini bir kez daha gösterdi. İşte milyonların “Asıl şimdi şampiyon oldu” dediği o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’in son bölümünde bir eleme yapılmıştı. Yağız, Tolga, Ayaz ve Kıvanç arasından hayallerine veda eden isim Yağız olmuştu. Hafta boyunca muhteşem yemekler çıkarıp; 3’te 3 yapan Yağız’ın elenmesi derinden üzmüştü. Survivor 2023 için yarışmacı arayan Acun Ilıcalı’nın radarına ise Yağız Özçelik takıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.