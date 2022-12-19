Masterchef’ten Elenen Yağız Survivor 2023 Kadrosuna Girdi! Acun Ilıcalı Onun Elinden de Tuttu! “Asıl Şimdi Şampiyon Oldu!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’in son bölümünde bir eleme yapılmıştı. Yağız, Tolga, Ayaz ve Kıvanç arasından hayallerine veda eden isim Yağız olmuştu. Hafta boyunca muhteşem yemekler çıkarıp; 3’te 3 yapan Yağız’ın elenmesi derinden üzmüştü. Survivor 2023 için yarışmacı arayan Acun Ilıcalı’nın radarına ise Yağız Özçelik takıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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