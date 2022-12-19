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19 Ara 2022 - 11:18

Survivor 2023 Yarışmacısı Merve Boluğur’un Yaşı Şok Etti! Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu, Evli Mi? Merve Boluğur Kimdir, Nerelidir? Merve Boluğur’un Instagram Hesabı…

Şimdilerde özel hayatı ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Merve Boluğur, bu kez Survivor Türkiye 2023 yarışmasına gidecek olan isimler arasında yer almaya başladı. Survivor takipçilerinin hemen radarına aldığı Merve Boluğur’un özel ve iş yaşamı merak edilir hale geldi! İşte Merve Boluğur ile ilgili merak edilen tüm detaylar...