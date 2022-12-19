Gülerken Ağzınızı Kapatıyorsanız Dikkat! Derinlerde Yatan Sebep Ortaya Çıktı; Öğrenenlere Aydınlanma Geliyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Gülmek ne kadar hoş şey! Pozitif bir değer olan gülmenin tabi ki birçok çeşidi var! Kimi kahkahalarla güler, kimi kıkır kıkır! Gülerken ağzınızı kapatıyorsanız dikkat! Derinlerde yatan sebepler tek tek ortaya çıktı! Öğrenenlere resmen aydınlanma geliyor. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama…
Gülmek, hem çok tatlı bir davranış hem de çok tehlikeli bir silahtır. Öyle ki, karşı cinsi etkilemeniz için gülüşünüzü bile kullanabilirsiniz… Tabi ki, sadece flört etmek için geçerli olmayan bu gülüşler bazen sinirden bile olabilir! Gözleriniz dolu doluyken bir anda umarsızca kahkahalar atabilirsiniz! Gülerken ortada bir şey yokken ağzınızı kapattığınızı hiç fark ettiniz mi? Peki, bunun altında yatan sebep ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.