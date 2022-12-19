Gülerken Ağzınızı Kapatıyorsanız Dikkat! Derinlerde Yatan Sebep Ortaya Çıktı; Öğrenenlere Aydınlanma Geliyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…

Gülmek, hem çok tatlı bir davranış hem de çok tehlikeli bir silahtır. Öyle ki, karşı cinsi etkilemeniz için gülüşünüzü bile kullanabilirsiniz… Tabi ki, sadece flört etmek için geçerli olmayan bu gülüşler bazen sinirden bile olabilir! Gözleriniz dolu doluyken bir anda umarsızca kahkahalar atabilirsiniz! Gülerken ortada bir şey yokken ağzınızı kapattığınızı hiç fark ettiniz mi? Peki, bunun altında yatan sebep ne?

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