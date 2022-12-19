- 19 Ara 2022 - 11:25 G: 19 Ara 2022 - 11:36

Gülerken Ağzınızı Kapatıyorsanız Dikkat! Derinlerde Yatan Sebep Ortaya Çıktı; Öğrenenlere Aydınlanma Geliyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…

Gülmek ne kadar hoş şey! Pozitif bir değer olan gülmenin tabi ki birçok çeşidi var! Kimi kahkahalarla güler, kimi kıkır kıkır! Gülerken ağzınızı kapatıyorsanız dikkat! Derinlerde yatan sebepler tek tek ortaya çıktı! Öğrenenlere resmen aydınlanma geliyor. Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama…

Gülmek, hem çok tatlı bir davranış hem de çok tehlikeli bir silahtır. Öyle ki, karşı cinsi etkilemeniz için gülüşünüzü bile kullanabilirsiniz… Tabi ki, sadece flört etmek için geçerli olmayan bu gülüşler bazen sinirden bile olabilir! Gözleriniz dolu doluyken bir anda umarsızca kahkahalar atabilirsiniz! Gülerken ortada bir şey yokken ağzınızı kapattığınızı hiç fark ettiniz mi? Peki, bunun altında yatan sebep ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Ara 2022 - 11:25 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gülerken Ağzınızı Kapatıyorsanız Dikkat! Derinlerde Yatan Sebep Ortaya Çıktı; Öğrenenlere Aydınlanma Geliyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Gülerken Ağzınızı Kapatıyorsanız Dikkat! Derinlerde Yatan Sebep Ortaya Çıktı; Öğrenenlere Aydınlanma Geliyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Survivor 2023 Yarışmacısı Merve Boluğur’un Yaşı Şok Etti! Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu, Evli Mi? Merve Boluğur Kimdir, Nerelidir? Merve Boluğur’un Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Yarışmacısı Merve Boluğur’un Yaşı Şok Etti! Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu, Evli Mi? Merve Boluğur Kimdir, Nerelidir? Merve Boluğur’un Instagram Hesabı…
Survivor 2023’e Ümit Erdim Girdi! Ümit Erdim Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ümit Erdim’in Eşiyle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Ümit Erdim’in Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023’e Ümit Erdim Girdi! Ümit Erdim Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ümit Erdim’in Eşiyle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Ümit Erdim’in Instagram Hesabı…
Survivor 2023’te Berdan Mardini Rüzgarları! Berdan Mardini’nin Yaşını Duyanlar Donup Kaldı! Berdan Mardini Kimdir, Nerelidir? Berdan Mardini Evli Mi? mask
Survivor 2023’te Berdan Mardini Rüzgarları! Berdan Mardini’nin Yaşını Duyanlar Donup Kaldı! Berdan Mardini Kimdir, Nerelidir? Berdan Mardini Evli Mi?
Masterchef’ten Elenen Yağız Survivor 2023’e Girdi! Acun’un Gözüne Öyle Bir Girdi Ki… “Asıl Şimdi Şampiyon Oldu!” Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Yağız Survivor 2023’e Girdi! Acun’un Gözüne Öyle Bir Girdi Ki… “Asıl Şimdi Şampiyon Oldu!” Neler Oluyor?
Survivor’a Giren 4. İsim Yusuf Güney Oldu! Yusuf Güney Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yusuf Güney’in Mesleğini Duyanlar Donup Kaldı! Yusuf Güney’in Instagram Adresi… mask
Survivor’a Giren 4. İsim Yusuf Güney Oldu! Yusuf Güney Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yusuf Güney’in Mesleğini Duyanlar Donup Kaldı! Yusuf Güney’in Instagram Adresi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL