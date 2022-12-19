Survivor 2023 Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2023 Başlama Tarihi Belli Oldu? Survivor Ne Zaman Başlıyor?
Bir uyarlama olarak 10 yılı aşkın süredir Türkiye televizyonlarında yer alan Survivor yarışması, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın TV8 ve TV8,5 ekranlarını almasından bu yana TV8 seyircisi ile buluşmaya başladı. Bu sene de TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir uyarlama olarak 10 yılı aşkın süredir Türkiye televizyonlarında yer alan Survivor yarışması, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın TV8 ve TV8,5 ekranlarını almasından bu yana TV8 seyircisi ile buluşmaya başladı. Bu sene de TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 yarışması için geri sayım resmen başladı! Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 başlama tarihi belli oldu? Survivor ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 16:04 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.