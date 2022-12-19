- 19 Ara 2022 - 16:04 G: 19 Ara 2022 - 16:05

Survivor 2023 Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2023 Başlama Tarihi Belli Oldu? Survivor Ne Zaman Başlıyor?

Bir uyarlama olarak 10 yılı aşkın süredir Türkiye televizyonlarında yer alan Survivor yarışması, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın TV8 ve TV8,5 ekranlarını almasından bu yana TV8 seyircisi ile buluşmaya başladı. Bu sene de TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 ile ilgili son detaylar haberimizde...

Bir uyarlama olarak 10 yılı aşkın süredir Türkiye televizyonlarında yer alan Survivor yarışması, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın TV8 ve TV8,5 ekranlarını almasından bu yana TV8 seyircisi ile buluşmaya başladı. Bu sene de TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 yarışması için geri sayım resmen başladı! Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 başlama tarihi belli oldu? Survivor ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

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19 Ara 2022 - 16:04 - Survivor 2022

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