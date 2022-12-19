- 19 Ara 2022 - 16:04 G: 19 Ara 2022 - 16:05

Hangi Burç Kadını Tipe Önem Verir? Gönlüne Yalnızca Yakışıklıları Alır… İşte Badem Göze, Kara Kaşa Bakan Kadın Burçlar…

Her burcun sahip olduğu yıldız özellikler, o burca sahip olan insanların nasıl tutum ve tavır içerisinde olduğuna ilişkin de bize aslında birtakım bilgiler veriyor. Bu tutum ve davranışlar arasında karşı cinse duyulan ilgi ve bu ilginin gösteriş şekli gibi durumlar da bulunuyor. Başka bir deyişle özellikle bazı burçlara sahip olan kadınlar, daha yakışıklı erkeklere içgüdüsel olarak çekiliyor. İşte tipe önem veren kadın burçlar ve detayları...

Her burcun sahip olduğu yıldız özellikler, o burca sahip olan insanların nasıl tutum ve tavır içerisinde olduğuna ilişkin de bize aslında birtakım bilgiler veriyor. Bu tutum ve davranışlar arasında karşı cinse duyulan ilgi ve bu ilginin gösteriş şekli gibi durumlar da bulunuyor. Başka bir deyişle özellikle bazı burçlara sahip olan kadınlar, daha yakışıklı erkeklere içgüdüsel olarak çekiliyor. Peki, hangi burç kadını tipe önem verir? Gönlüne yalnızca yakışıklıları alan kadın burçları hangileridir? İşte badem göze, kara kaşa bakan kadın burçlar…

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19 Ara 2022 - 16:04 - Burç Haberleri

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