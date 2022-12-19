KÖFN Ne Demek? KÖFN Grubunda Kimler Var? KÖFN Hangi Tarz? Salman Tin Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Son zamanlarda müzik piyasasının önemli isimlerinden biri haline gelmiş olan KÖFN isimli grup, şimdilerde müzikseverlerin gündeminden düşmez oldu. Son birkaç yıla damgasını vurmuş olan KÖFN, özellikle de ‘Bi Tek Ben Anlarım’ isimli şarkısı ile hafızalara kazındı. İşte KÖFN grubu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son zamanlarda müzik piyasasının önemli isimlerinden biri haline gelmiş olan KÖFN isimli grup, şimdilerde müzikseverlerin gündeminden düşmez oldu. Son birkaç yıla damgasını vurmuş olan KÖFN, özellikle de ‘Bi Tek Ben Anlarım’ isimli şarkısı ile hafızalara kazındı. Öte yandan şimdilerde müzikseverlere KÖFN grubuna dair soruları merak etmeye başladı. Peki, KÖFN ne demek? KÖFN grubunda kimler var? KÖFN hangi tarz? Salman Tin kimdir, nerelidir? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.