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19 Ara 2022 - 16:05

KÖFN Ne Demek? KÖFN Grubunda Kimler Var? KÖFN Hangi Tarz? Salman Tin Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Son zamanlarda müzik piyasasının önemli isimlerinden biri haline gelmiş olan KÖFN isimli grup, şimdilerde müzikseverlerin gündeminden düşmez oldu. Son birkaç yıla damgasını vurmuş olan KÖFN, özellikle de ‘Bi Tek Ben Anlarım’ isimli şarkısı ile hafızalara kazındı. İşte KÖFN grubu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...