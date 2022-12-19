Aybüke Pusat’ın Tepeden Tırnağa Transparan Elbisesi Olay Yarattı! İç Çamaşırını Gösterince Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… “Of Be Yakıyorsun!”

Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü ve Sarp Akkaya gibi muhteşem isimleri bir araya getiren Sıfırıncı Gün dizisinin Çarşamba akşamı ilk bölümünün ekranlara geleceği biliniyordu. Hikayesiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıfırıncı Gün’ün Çarşamba gününün galibi olacağı şimdiden görülmüştü. Sevilerek takip edilen Aybüke Pusat’ın sosyal medya kareleri yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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