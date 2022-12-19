Aybüke Pusat’ın Tepeden Tırnağa Transparan Elbisesi Olay Yarattı! İç Çamaşırını Gösterince Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… “Of Be Yakıyorsun!”
Yakın zamanda ekranlara Sıfırıncı Gün dizisiyle ekranlara gelecek olan Aybüke Pusat’ın tepeden tırnağa transparan elbisesi olay yarattı. İç çamaşırını göstererek kareler paylaşan Aybüke Pusat, görenlerin kalbini yerinden fırlattı. Hayranlarından “Of be yakıyorsun” yorumlarını tekrar tekrar alan Aybüke Pusat, sevenlerini yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü ve Sarp Akkaya gibi muhteşem isimleri bir araya getiren Sıfırıncı Gün dizisinin Çarşamba akşamı ilk bölümünün ekranlara geleceği biliniyordu. Hikayesiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıfırıncı Gün’ün Çarşamba gününün galibi olacağı şimdiden görülmüştü. Sevilerek takip edilen Aybüke Pusat’ın sosyal medya kareleri yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.