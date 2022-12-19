Müge Anlı’da Gözyaşlarına Boğan Olay! Çakma Ezel Bayraktar Yerin Dibine Girdi; Müge Anlı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Ömer’in kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış ve kardeşi tarafından dolandırıldığını dile getirmişti. Karısının kanser tedavisi için ayırdığı 300 bin lirayı alarak ortadan kaybolan Ömer bir diğer adıyla Ezel Bayraktar, parayla sefasını sürmüş ve oyunculuk eğitimlerine başlamıştı. Canlı yayına katılan Ezel Bayraktar’ı yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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