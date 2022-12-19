- 19 Ara 2022 - 16:05 G: 19 Ara 2022 - 16:06

Müge Anlı’da Gözyaşlarına Boğan Olay! Çakma Ezel Bayraktar Yerin Dibine Girdi; Müge Anlı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

ATV Ekranlarının incisi olan Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı. Ömer adını, Ezel dizisindeki karakterden etkilenip değiştiren kişi, yaşananlardan sonra resmen yerin dibine girdi. Müge Anlı canlı yayında öyle bir şey yaptı ki, seyircilerin gönlünde kuşlar uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ömer’in kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış ve kardeşi tarafından dolandırıldığını dile getirmişti. Karısının kanser tedavisi için ayırdığı 300 bin lirayı alarak ortadan kaybolan Ömer bir diğer adıyla Ezel Bayraktar, parayla sefasını sürmüş ve oyunculuk eğitimlerine başlamıştı. Canlı yayına katılan Ezel Bayraktar’ı yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Ara 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı DJ Gezgin’in Katili Bulundu mu? Olay Aydınlanamıyor, Cinayet Çözülemiyordu Ama Bomba Patladı! İşte DJ Gezgin Olayının Detayları… mask
Müge Anlı DJ Gezgin’in Katili Bulundu mu? Olay Aydınlanamıyor, Cinayet Çözülemiyordu Ama Bomba Patladı! İşte DJ Gezgin Olayının Detayları…
Müge Anlı’nın Başının Belasıydı! Zeynep Ergül’ün Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Özlü Sözleriyle Ortalığı Sallıyordu… mask
Müge Anlı’nın Başının Belasıydı! Zeynep Ergül’ün Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Özlü Sözleriyle Ortalığı Sallıyordu…
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu… mask
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…
Müge Anlı'dan İtiraf Gibi Sözler! “Eşim Bana Bu Konuda Çok Kızıyor!” Dedi, Ortalık Yıkıldı! “Ah Be Mügem! Aşk Nelere Kadirmiş” mask
Müge Anlı'dan İtiraf Gibi Sözler! “Eşim Bana Bu Konuda Çok Kızıyor!” Dedi, Ortalık Yıkıldı! “Ah Be Mügem! Aşk Nelere Kadirmiş”
Türkiye Müge Anlı’yı Konuşuyor! Sapık Muavin Olayı Çok Fena Bir Biçimde Patlak Verdi; “Başkalarıyla Birlikte Olmamı İstedi!” Neler Oldu Neler… mask
Türkiye Müge Anlı’yı Konuşuyor! Sapık Muavin Olayı Çok Fena Bir Biçimde Patlak Verdi; “Başkalarıyla Birlikte Olmamı İstedi!” Neler Oldu Neler…
Müge Anlı’nın Müstakbel Eşinden Yürek Isıtan Jest! Sosyal Medya Bunu Konuşur mask
Müge Anlı’nın Müstakbel Eşinden Yürek Isıtan Jest! Sosyal Medya Bunu Konuşur
Müge Anlı Estetik Ameliyat için Bıçak Altına Yatıyor! Yeni Hali İçin Doktor Randevusu Alındı… mask
Müge Anlı Estetik Ameliyat için Bıçak Altına Yatıyor! Yeni Hali İçin Doktor Randevusu Alındı…
Müge Anlı DJ Gezgin Olayı Nedir, Nasıl Öldü? Müge Anlı DJ Gezgin Katili Bulundu Mu? DJ Gezgin Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Müge Anlı DJ Gezgin Olayı Nedir, Nasıl Öldü? Müge Anlı DJ Gezgin Katili Bulundu Mu? DJ Gezgin Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Müge Anlı Canlı Yayında Şok Oldu! Koltuğu Yatırırken Aşık Oldu; Başına Gelmeyen Bela Kalmadı! Sapık Muavin Olayını Dinlerken Seyircinin Dili Tutuldu! mask
Müge Anlı Canlı Yayında Şok Oldu! Koltuğu Yatırırken Aşık Oldu; Başına Gelmeyen Bela Kalmadı! Sapık Muavin Olayını Dinlerken Seyircinin Dili Tutuldu!
Müge Anlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Esra Erol’la Arasındaki Yaş Farkını Duyan Kıpkırmızı Kesildi! Tam Tamına… mask
Müge Anlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Esra Erol’la Arasındaki Yaş Farkını Duyan Kıpkırmızı Kesildi! Tam Tamına…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!”
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını… mask
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını…
Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!”
KÖFN Ne Demek? KÖFN Grubunda Kimler Var? KÖFN Hangi Tarz? Salman Tin Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
KÖFN Ne Demek? KÖFN Grubunda Kimler Var? KÖFN Hangi Tarz? Salman Tin Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Aybüke Pusat’ın Tepeden Tırnağa Transparan Elbisesi Olay Yarattı! İç Çamaşırını Gösterince Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… “Of Be Yakıyorsun!” mask
Aybüke Pusat’ın Tepeden Tırnağa Transparan Elbisesi Olay Yarattı! İç Çamaşırını Gösterince Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… “Of Be Yakıyorsun!”
Kurak Günler Filmin Murat’ı Ekin Koç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ekin Koç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler... mask
Kurak Günler Filmin Murat’ı Ekin Koç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ekin Koç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler...
Kurak Günler Filmin Zeynep’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selin Yeninci Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler... mask
Kurak Günler Filmin Zeynep’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selin Yeninci Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte Rol Aldığı Film ve Diziler...
Survivor 2023 Yarışmacısı Merve Boluğur’un Yaşı Şok Etti! Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu, Evli Mi? Merve Boluğur Kimdir, Nerelidir? Merve Boluğur’un Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Yarışmacısı Merve Boluğur’un Yaşı Şok Etti! Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu, Evli Mi? Merve Boluğur Kimdir, Nerelidir? Merve Boluğur’un Instagram Hesabı…
Kısmetse Olur’a Eski Sevgili Şoku! Yeni Sevgilisi Baygınlık Geçirecek; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… Twitter Yıkılıyor; Ambulansalar Kapı Önünde Kuyruk Olacak! mask
Kısmetse Olur’a Eski Sevgili Şoku! Yeni Sevgilisi Baygınlık Geçirecek; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… Twitter Yıkılıyor; Ambulansalar Kapı Önünde Kuyruk Olacak!
7 Aylık Hamile Fahriye Evcen Hayatının Kabusunu Yaşıyor! Çok Sert Kavga Yakındır… Burak Özçivit’in O Halleri Beyne Kan Sıçrattı! mask
7 Aylık Hamile Fahriye Evcen Hayatının Kabusunu Yaşıyor! Çok Sert Kavga Yakındır… Burak Özçivit’in O Halleri Beyne Kan Sıçrattı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kömür Fiyatları Rekora Doğru Koşuyor! Kış Kapıda Ama Alabilen Yok… Vatandaş Bu Kış Buz Kesecek! Tam Tamına %300… mask
Kömür Fiyatları Rekora Doğru Koşuyor! Kış Kapıda Ama Alabilen Yok… Vatandaş Bu Kış Buz Kesecek! Tam Tamına %300…
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını… mask
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını…
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!”
Hükümet Prefabrik Ev Desteğini Başlattı! Sadece 5 Bin Liraya 2+1 Eve Sahip Olacaksınız! Başvurular Arka Arkaya Geliyor… mask
Hükümet Prefabrik Ev Desteğini Başlattı! Sadece 5 Bin Liraya 2+1 Eve Sahip Olacaksınız! Başvurular Arka Arkaya Geliyor…
Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!”
Acun Ilıcalı Linç Üzerine Linç Yiyor! O Ses Türkiye Yılbaşına Jüri Müri Alınmadı… Twitter Karıştı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Linç Üzerine Linç Yiyor! O Ses Türkiye Yılbaşına Jüri Müri Alınmadı… Twitter Karıştı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL