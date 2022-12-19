Müge Anlı’da Gözyaşlarına Boğan Olay! Çakma Ezel Bayraktar Yerin Dibine Girdi; Müge Anlı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
ATV Ekranlarının incisi olan Müge Anlı’da gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı. Ömer adını, Ezel dizisindeki karakterden etkilenip değiştiren kişi, yaşananlardan sonra resmen yerin dibine girdi. Müge Anlı canlı yayında öyle bir şey yaptı ki, seyircilerin gönlünde kuşlar uçtu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ömer’in kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış ve kardeşi tarafından dolandırıldığını dile getirmişti. Karısının kanser tedavisi için ayırdığı 300 bin lirayı alarak ortadan kaybolan Ömer bir diğer adıyla Ezel Bayraktar, parayla sefasını sürmüş ve oyunculuk eğitimlerine başlamıştı. Canlı yayına katılan Ezel Bayraktar’ı yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.