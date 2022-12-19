Kısmetse Olur Aşkın Gücü Eleme Ne Zaman Yayınlanacak? 18 Aralık 2022 Kısmetse Olur’da Kim Elendi? Kısmetse Olur 7. Bölüm İzle!

YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayını ile seyirci karşısına çıkmaya yeniden başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yeni sezona resmen damga vurdu. Haftanın 6 günü boyuncu seyirci ile buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, haftanın 7’nci gününde ise galasını yani elemesini gerçekleştirmeye başladı. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman yayınlanacak? 18 Aralık 2022 Kısmetse Olur’da kim elendi? İşte Kısmetse Olur 7. bölümde yaşananlar…

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