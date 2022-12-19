Kısmetse Olur Aşkın Gücü Eleme Ne Zaman Yayınlanacak? 18 Aralık 2022 Kısmetse Olur’da Kim Elendi? Kısmetse Olur 7. Bölüm İzle!
YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayını ile seyirci karşısına çıkmaya yeniden başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yeni sezona resmen damga vurdu. Haftanın 6 günü boyuncu seyirci ile buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, haftanın 7’nci gününde ise galasını yani elemesini gerçekleştirmeye başladı. İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ile ilgili son detaylar...
YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayını ile seyirci karşısına çıkmaya yeniden başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yeni sezona resmen damga vurdu. Haftanın 6 günü boyuncu seyirci ile buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, haftanın 7’nci gününde ise galasını yani elemesini gerçekleştirmeye başladı. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman yayınlanacak? 18 Aralık 2022 Kısmetse Olur’da kim elendi? İşte Kısmetse Olur 7. bölümde yaşananlar…
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19 Ara 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.