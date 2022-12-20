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20 Ara 2022 - 00:21

Dar Gelirliye 2.500 TL Karakış Desteği Müjdesi! Kış Desteği Kimlere Veriliyor? Nasıl Alınır, Başvuru Formu Nereden Doldurulur?

Sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların her ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene de pek çok sosyal destek ödemesi gerçekleştirdi. Kış aylarında ‘karakış desteği’ olarak da bilinen sosyal destek ödemelerini sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış yardımı için başvuruları almaya başladı. İşte Kış Desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar...