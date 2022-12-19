Kış Desteği Kimlere Veriliyor? 2.500 TL Karakış Desteği Nasıl Alınır, Başvuru Formu Nereden Doldurulur?
Sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların her ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene de pek çok sosyal destek ödemesi gerçekleştirdi. Kış aylarında ‘karakış desteği’ olarak da bilinen sosyal destek ödemelerini sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış yardımı için başvuruları almaya başladı. İşte Kış Desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların her ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene de pek çok sosyal destek ödemesi gerçekleştirdi. Kış aylarında ‘karakış desteği’ olarak da bilinen sosyal destek ödemelerini sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış yardımı için başvuruları almaya başladı. Peki, kış desteği kimlere veriliyor? 2.500 TL karakış desteği nasıl alınır, başvuru formu nereden doldurulur? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 16:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.