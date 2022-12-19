- 19 Ara 2022 - 16:06 G: 19 Ara 2022 - 16:07

Acun Ilıcalı Linç Üzerine Linç Yiyor! O Ses Türkiye Yılbaşına Jüri Müri Alınmadı… Twitter Karıştı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarından yayınlanan ve ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, her sene yılbaşı özel programı ile seyirci karşısına çıkıyordu. Bu sene ekranlara gelmeyecek olan O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı yayını yapıp yapmayacağı merak edilirken; Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. İşte son detaylar...

TV8 ekranlarından yayınlanan ve ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, her sene yılbaşı özel programı ile seyirci karşısına çıkıyordu. Bu sene ekranlara gelmeyecek olan O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı yayını yapıp yapmayacağı merak edilirken; Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. Yılbaşında özel bölümü ile ekranlarda olacak olan O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri ise, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışması ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye Yılbaşı yarışması jüri üyeleri kimler? İşte, detaylar…

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19 Ara 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri

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